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Секрет нежных котлет: чего не стоит класть в фарш

1:55
Еда

Приготовление идеальных котлет требует тщательного выбора ингредиентов, ведь даже небольшие ошибки могут сильно повлиять на вкус и текстуру. Некоторые продукты, которые часто добавляют в мясной фарш, на самом деле только портят блюдо.

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Первый ингредиент, от которого стоит отказаться, — это яичный белок. Его присутствие делает фарш плотным, что отражается на текстуре котлет. Зато желток — настоящий помощник: он связывает фарш, помогая котлетам держать форму. Чтобы отделить белок от желтка, просто постучите яйцом о край миски или стола, создайте трещину и аккуратно разделите его на две части. Переливайте желток между половинками скорлупы, чтобы белок стекал в миску, а желток остался целым.

Второй нежелательный продукт — молоко. Размачивать хлеб в молоке для котлет — привычка многих хозяек, но это ошибка. Молоко перенасыщает фарш белком и меняет его текстуру. Вместо этого лучше замочите хлеб в воде, сохранив идеальный баланс. Не забывайте пропорции: на 1 килограмм фарша потребуется около 250 граммов хлеба.

Однако не только белок и молоко могут испортить вкус блюда.

Вот еще несколько моментов, на которые стоит обратить внимание:

  • Избыток соли. Пересоленные котлеты теряют свой вкус, так что добавляйте соль умеренно.
  • Много специй. Приправы должны подчеркивать вкус мяса, а не заглушать его. Используйте их в меру.
  • Мясные отвары и бульоны. Хотя их иногда добавляют для насыщенности, фарш может стать излишне влажным, и котлеты будут разваливаться.

Следуя этим простым рекомендациям, вы приготовите котлеты с идеальным вкусом и текстурой, сообщает tagilcity.ru

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. 

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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