Рецепт полезного и вкусного салата для девушек

0:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте приготовить очень полезный салат для девушек.

Фото: commons.wikimedia.org by IgorCalzone1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Авокадо

Ингредиенты: 100 г отварной куриной грудки, горсть распаренного чернослива, горсть грецких орехов, 1 спелое авокадо, 2 ст. л. греческого йогурта.

Приготовление:

Все ингредиенты нарежьте небольшими брусочками. Заправьте йогуртом. Если вы берёте такой салат на работу в качестве обеда, то авокадо нужно сбрызнуть лимонным соком.

В этом салате очень много белка, клетчатки и полезных насыщенных жиров, поэтому он станет отличным помощником в деле сохранения и укрепления здоровья.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.



Насыщенные жиры — группа триглицеридов (жиров), содержащих лишь насыщенные жирные кислоты.



Пищевы́е воло́кна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.

