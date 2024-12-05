Рецепт полезного и вкусного салата для девушек

Попробуйте приготовить очень полезный салат для девушек.
Ингредиенты: 100 г отварной куриной грудки, горсть распаренного чернослива, горсть грецких орехов, 1 спелое авокадо, 2 ст. л. греческого йогурта.
Приготовление:
В этом салате очень много белка, клетчатки и полезных насыщенных жиров, поэтому он станет отличным помощником в деле сохранения и укрепления здоровья.
Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.
Насыщенные жиры — группа триглицеридов (жиров), содержащих лишь насыщенные жирные кислоты.
Пищевы́е воло́кна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.
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День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.