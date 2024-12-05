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Рецепт полезного и вкусного салата для девушек

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Еда

Попробуйте приготовить очень полезный салат для девушек.

Авокадо
Фото: commons.wikimedia.org by IgorCalzone1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Авокадо

Ингредиенты: 100 г отварной куриной грудки, горсть распаренного чернослива, горсть грецких орехов, 1 спелое авокадо, 2 ст. л. греческого йогурта.

Приготовление:

  1. Все ингредиенты нарежьте небольшими брусочками.
  2. Заправьте йогуртом.
  3. Если вы берёте такой салат на работу в качестве обеда, то авокадо нужно сбрызнуть лимонным соком.

В этом салате очень много белка, клетчатки и полезных насыщенных жиров, поэтому он станет отличным помощником в деле сохранения и укрепления здоровья.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

Насыщенные жиры — группа триглицеридов (жиров), содержащих лишь насыщенные жирные кислоты.

Пищевы́е воло́кна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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