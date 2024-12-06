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Секреты, как приготовить пельмени, которые не слипаются

1:52
Еда

Казалось бы, что может быть проще, чем сварить пельмени. Однако даже в этом, на первый взгляд, элементарном деле кроются подводные камни. Неправильный подход может привести к тому, что пельмени слипнутся, прилипнут ко дну кастрюли или утратят свою форму.

Пельмени
Фото: flickr.com by Eugene Kim, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пельмени

Что понадобится для варки пельменей:

  • Кастрюля (лучше выбирать с широким дном, чтобы избежать слипания).
  • Шумовка.
  • Соль, черный перец горошком, лавровый лист и другие специи по вкусу.
  • Свежая зелень.
  • Сливочное масло.
  • Сметана, кетчуп или другие соусы.

Пошаговая инструкция:

  1. Не размораживайте пельмени. Это ключевой момент, так как размороженные полуфабрикаты могут потерять форму во время варки.
  2. Расчёт воды. На каждые 500 граммов пельменей берите не менее 1,5 литров воды. Это обеспечит равномерное приготовление и предотвратит слипание.
  3. Подготовьте воду. В кипящую воду добавьте соль, лавровый лист, несколько горошин перца и, по желанию, другие специи.
  4. Погружайте пельмени порциями. Чтобы пельмени не прилипли ко дну и не сбились в комок, кладите их небольшими партиями, аккуратно помешивая.
  5. Следите за процессом. Как только вода закипит и пельмени всплывут, убавьте огонь. Варите их 5-7 минут, периодически помешивая.
  6. Подача. Готовые пельмени выложите шумовкой на блюдо, добавьте кусочек сливочного масла, украсьте свежей зеленью. Подавайте с любимым соусом.

Следуя этим простым рекомендациям, вы всегда получите аппетитные и идеально приготовленные пельмени, которые украсят ваш стол и порадуют вкусом.

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде. 

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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