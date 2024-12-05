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Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников

1:13
Еда

Драники являются одним из ключевых блюд белорусской кухни, однако их готовят не только в Беларуси. Это лакомство популярно во многих странах. Существует мнение, что благодаря большому количеству картофеля и масла драники не отличаются высокой питательной ценностью. Тем не менее, доктор Александр Мясников предлагает уникальный подход к их приготовлению.

Оладьи со сметаной
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оладьи со сметаной

В своей авторской программе "Доктор Мясников" на канале "Россия 1" он поделился рецептом с телевизионной аудиторией. По утверждению врача, драники станут гораздо полезнее, если натирать картофель вместе с кожурой. Такой способ поможет восполнить дефицит кальция в организме, а также насытить его витаминами В и С и антиоксидантами.

Также, вместо традиционного лука можно взять красный, так как он содержит больше витаминов и микроэлементов. Пшеничную муку рекомендую заменить на гречневую или кукурузную.

Драники можно готовить на растительном масле, но в завершающей стадии процесса обязательно добавьте в сковороду небольшой кусочек сливочного масла.

 

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни. Картофельные блины и оладьи можно встретить практически везде, где в пищу употребляется картофель.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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