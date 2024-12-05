Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Драники являются одним из ключевых блюд белорусской кухни, однако их готовят не только в Беларуси. Это лакомство популярно во многих странах. Существует мнение, что благодаря большому количеству картофеля и масла драники не отличаются высокой питательной ценностью. Тем не менее, доктор Александр Мясников предлагает уникальный подход к их приготовлению.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оладьи со сметаной

В своей авторской программе "Доктор Мясников" на канале "Россия 1" он поделился рецептом с телевизионной аудиторией. По утверждению врача, драники станут гораздо полезнее, если натирать картофель вместе с кожурой. Такой способ поможет восполнить дефицит кальция в организме, а также насытить его витаминами В и С и антиоксидантами.

Также, вместо традиционного лука можно взять красный, так как он содержит больше витаминов и микроэлементов. Пшеничную муку рекомендую заменить на гречневую или кукурузную.

Драники можно готовить на растительном масле, но в завершающей стадии процесса обязательно добавьте в сковороду небольшой кусочек сливочного масла.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни. Картофельные блины и оладьи можно встретить практически везде, где в пищу употребляется картофель.

