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Секрет приготовления идеальной тушёной капусты

1:42
Еда

Многие считают, что тушить капусту — это проще простого. Однако даже в таком простом рецепте имеются свои нюансы. Ключевой момент — правильно следовать технике загрузки ингредиентов в сковороду. Если учесть все детали, результат приятно удивит вас.

тушёная капуста
Фото: freepik
тушёная капуста

Для приготовления шести порций вам понадобятся: килограмм белокачанной капусты, 150 граммов репчатого лука, столько же моркови, столовая ложка томатной пасты, 100 мл томатного сока, три столовые ложки растительного масла, а также соль и перец по вкусу.

Первым делом удалите ненужные листья с капусты и нашинкуйте её любым удобным способом. Затем очистите и нарежьте лук кубиками, а морковь натрите на тёрке. Когда все ингредиенты будут подготовлены, возьмите две сковороды: в одной разогрейте две столовые ложки растительного масла и добавьте капусту; в другой разогрейте одну столовую ложку масла, затем добавьте лук и морковь.

Капусту следует обжаривать на среднем огне в течение 15-20 минут. Если она слишком жёсткая, можно влить немного воды. Важно накрывать крышками обе сковороды, чтобы овощи выделили сок и стали более сочными, как рассказано на YouTube-канале "Дарья Черненко".

Когда капуста станет мягкой, добавьте к ней томат и томатный сок, затем потушите еще 4 минуты. После этого переложите смесь в сковороду с капустой. Хорошо перемешав, добавьте соль и перец, а затем доводите блюдо до готовности на медленном огне примерно 15 минут.

Уточнения

Туше́ние — процесс готовки посредством нагревания продуктов в малом количестве жидкости, среднее между варкой и жаркой.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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