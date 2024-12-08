Почему жареную картошку стоит заменить на варёную

Частое употребление жареного картофеля может негативно сказаться на состоянии головного мозга, вплоть до гибели нейронных связей. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина.
Основной проблемой жареного картофеля является его высокий гликемический индекс. По словам Соломатиной, после употребления такого продукта уровень глюкозы в крови резко повышается, что делает это блюдо нежелательным для регулярного употребления.
Эксперт объясняет, что скачки уровня глюкозы нарушают кровообращение в организме, включая мозг. В результате мозг недополучает кислород и питательные вещества, что приводит к частым воспалениям и гибели нейронов. В конечном итоге регулярное злоупотребление жареным картофелем может серьёзно повлиять на работу мозга.
Для сравнения, варёный картофель имеет гораздо более низкий гликемический индекс и не вызывает столь резких изменений уровня сахара в крови. По словам врача, это делает его более безопасным для здоровья.
Чтобы избежать негативных последствий, Елена Соломатина советует ограничивать употребление жареной картошки и отдавать предпочтение более полезным способам её приготовления.
Гликемический индекс (ГИ) — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.
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