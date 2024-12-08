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Почему жареную картошку стоит заменить на варёную

1:19
Еда

Частое употребление жареного картофеля может негативно сказаться на состоянии головного мозга, вплоть до гибели нейронных связей. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

Картофель, запечённый с луком
Фото: commons.wikimedia.org by RustyClark (hottnfunkyradio.com), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Картофель, запечённый с луком

Основной проблемой жареного картофеля является его высокий гликемический индекс. По словам Соломатиной, после употребления такого продукта уровень глюкозы в крови резко повышается, что делает это блюдо нежелательным для регулярного употребления.

Эксперт объясняет, что скачки уровня глюкозы нарушают кровообращение в организме, включая мозг. В результате мозг недополучает кислород и питательные вещества, что приводит к частым воспалениям и гибели нейронов. В конечном итоге регулярное злоупотребление жареным картофелем может серьёзно повлиять на работу мозга.

Для сравнения, варёный картофель имеет гораздо более низкий гликемический индекс и не вызывает столь резких изменений уровня сахара в крови. По словам врача, это делает его более безопасным для здоровья.

Чтобы избежать негативных последствий, Елена Соломатина советует ограничивать употребление жареной картошки и отдавать предпочтение более полезным способам её приготовления.

Уточнения

Гликемический индекс (ГИ) — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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