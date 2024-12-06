Хрустящая и быстрая: узнайте секрет жареной картошки

Большинство гурманов без ума от жареной картошки. Её хрустящая корочка, идеально гармонирующая с мягкой и нежной "начинкой", способна покорить даже самых требовательных. Однако у этого блюда есть и обратная сторона: оно далеко не самое полезное. К тому же процесс приготовления зачастую отнимает у кулинаров много времени.
Но, как оказалось, есть простой способ сделать любимое блюдо быстрее и даже немного полезнее — нужно лишь добавить кипяток.
Перед тем как отправить картофель на сковороду, его нужно обработать кипятком.
Для этого:
Кипяток помогает избавиться от излишков крахмала, а также частично проваривает картофель. Этот приём даёт сразу несколько преимуществ:
Эта простая техника экономит время и делает любимое блюдо чуть более здоровым. Теперь вы знаете, как приготовить идеальную жареную картошку!
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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