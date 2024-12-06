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Хрустящая и быстрая: узнайте секрет жареной картошки

1:31
Еда

Большинство гурманов без ума от жареной картошки. Её хрустящая корочка, идеально гармонирующая с мягкой и нежной "начинкой", способна покорить даже самых требовательных. Однако у этого блюда есть и обратная сторона: оно далеко не самое полезное. К тому же процесс приготовления зачастую отнимает у кулинаров много времени.

Картошка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Картошка

Но, как оказалось, есть простой способ сделать любимое блюдо быстрее и даже немного полезнее — нужно лишь добавить кипяток.

Что нужно сделать

Перед тем как отправить картофель на сковороду, его нужно обработать кипятком.

Для этого:

  • Нарезанные картофельные ломтики положите в глубокую ёмкость.
  • Залейте их кипящей водой так, чтобы жидкость полностью покрыла овощ.
  • Держите картофель в воде ровно 60 секунд.
  • Затем аккуратно слейте воду и тщательно просушите ломтики перед обжариванием.

Почему это работает

Кипяток помогает избавиться от излишков крахмала, а также частично проваривает картофель. Этот приём даёт сразу несколько преимуществ:

  1. Ломтики не слипаются на сковороде, что облегчает процесс приготовления.
  2. Время обжаривания сокращается вдвое.
  3. Картофель становится менее калорийным за счёт удаления лишнего крахмала.

Эта простая техника экономит время и делает любимое блюдо чуть более здоровым. Теперь вы знаете, как приготовить идеальную жареную картошку!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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