Хрустящая и быстрая: узнайте секрет жареной картошки

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Большинство гурманов без ума от жареной картошки. Её хрустящая корочка, идеально гармонирующая с мягкой и нежной "начинкой", способна покорить даже самых требовательных. Однако у этого блюда есть и обратная сторона: оно далеко не самое полезное. К тому же процесс приготовления зачастую отнимает у кулинаров много времени.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Картошка

Но, как оказалось, есть простой способ сделать любимое блюдо быстрее и даже немного полезнее — нужно лишь добавить кипяток.

Что нужно сделать

Перед тем как отправить картофель на сковороду, его нужно обработать кипятком.

Для этого:

Нарезанные картофельные ломтики положите в глубокую ёмкость.

Залейте их кипящей водой так, чтобы жидкость полностью покрыла овощ.

Держите картофель в воде ровно 60 секунд.

Затем аккуратно слейте воду и тщательно просушите ломтики перед обжариванием.

Почему это работает

Кипяток помогает избавиться от излишков крахмала, а также частично проваривает картофель. Этот приём даёт сразу несколько преимуществ:

Ломтики не слипаются на сковороде, что облегчает процесс приготовления. Время обжаривания сокращается вдвое. Картофель становится менее калорийным за счёт удаления лишнего крахмала.

Эта простая техника экономит время и делает любимое блюдо чуть более здоровым. Теперь вы знаете, как приготовить идеальную жареную картошку!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

