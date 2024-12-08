Эффективный способ бороться с зимним аппетитом от диетолога

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Зимой переедание становится частой проблемой, из-за которой за пару холодных месяцев можно легко набрать лишние килограммы и встретить лето с недовольством собой. Эндокринолог и диетолог Елена Островская поделилась эффективным способом избежать этого.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка в пижаме перед открытым холодильником

Как объясняет эксперт, зимой люди чаще переедают не только из-за желания согреться. Существенным фактором становится недостаток солнечного света. Зимнее освещение влияет на выработку гормонов, что усиливает тягу к еде.

Чтобы вернуть контроль над аппетитом, Островская рекомендует использовать лампу дневного света. Включайте её во время завтрака, чтобы "обмануть" организм. Под воздействием света надпочечники начинают активнее вырабатывать гормоны, ответственные за бодрость. Это помогает снизить тягу к еде, вызванную нехваткой солнечного света.

Следуя этому простому совету, вы сможете сохранять нормальный режим питания даже в зимние месяцы.

Уточнения

Аппети́т — ощущение, связанное с потребностью в пище, а также физиологический механизм, регулирующий поступление в организм пищевых веществ. Иногда различают чувство голода и аппетит — желание «перекусить», вызванное запахом или видом пищи.

