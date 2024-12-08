Лучшие способы продлить жизнь зелёному луку на вашей кухне

Зелёный лук — универсальная зелень, которая не только добавляет блюдам вкус, но и делает их визуально ярче. Однако что делать, если нарезанного лука оказалось слишком много? Шеф-повар Джессика Рандава поделилась секретами правильного хранения, чтобы зелень оставалась свежей и хрустящей даже после разморозки.
Если лук понадобится в ближайшее время, лучше убрать его в холодильник. Перед этим необходимо промокнуть нарезанный лук бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу, которая ускоряет порчу продукта. Затем поместите зелень в плотно закрытый контейнер и поставьте его в специальный ящик для овощей. В таком виде зелёный лук может храниться до недели.
Для длительного хранения лук можно заморозить. На противень выложите пергамент и распределите нарезанный лук тонким слоем. Замораживайте его около часа, а затем переложите в герметичный пакет или контейнер. Такой способ позволяет сохранить продукт свежим и хрустящим до шести месяцев.
Эти советы помогут вам сохранить зелёный лук в отличном состоянии, избегая его порчи и излишних потерь.
Зелёный лук — торговое и кулинарное наименование некоторых видов рода Allium, у которых в пищу употребляется надземная (травянистая), а не подземная (луковица) часть. Зёленый лук имеет более мягкий вкус по сравнению с луковицей.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ходьба со скоростью более 100 шагов в минуту заставляет ваше тело работать интенсивнее, увеличивая частоту сердечных сокращений и насыщение организма кислородом.