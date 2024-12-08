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Лучшие способы продлить жизнь зелёному луку на вашей кухне

1:20
Еда

Зелёный лук — универсальная зелень, которая не только добавляет блюдам вкус, но и делает их визуально ярче. Однако что делать, если нарезанного лука оказалось слишком много? Шеф-повар Джессика Рандава поделилась секретами правильного хранения, чтобы зелень оставалась свежей и хрустящей даже после разморозки.

Зеленый лук
Фото: flickr. com by tomscoffin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Зеленый лук

Хранение в холодильнике:

Если лук понадобится в ближайшее время, лучше убрать его в холодильник. Перед этим необходимо промокнуть нарезанный лук бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу, которая ускоряет порчу продукта. Затем поместите зелень в плотно закрытый контейнер и поставьте его в специальный ящик для овощей. В таком виде зелёный лук может храниться до недели.

Хранение в морозильной камере:

Для длительного хранения лук можно заморозить. На противень выложите пергамент и распределите нарезанный лук тонким слоем. Замораживайте его около часа, а затем переложите в герметичный пакет или контейнер. Такой способ позволяет сохранить продукт свежим и хрустящим до шести месяцев.

Эти советы помогут вам сохранить зелёный лук в отличном состоянии, избегая его порчи и излишних потерь.

Уточнения

Зелёный лук — торговое и кулинарное наименование некоторых видов рода Allium, у которых в пищу употребляется надземная (травянистая), а не подземная (луковица) часть. Зёленый лук имеет более мягкий вкус по сравнению с луковицей. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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