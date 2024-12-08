Рацион для зубов: что включить, а от чего лучше отказаться

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Чтобы проблемы с зубами возникали как можно реже, важен не только правильный уход за полостью рта, но и рацион питания. Об этом рассказал стоматолог Алексей Антипенко.

Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина чистит зубы

Основной акцент — на белковую пищу

Врач отметил, что зубо-альвеолярный комплекс нуждается в достаточном количестве белка. Его источником могут быть мясо (например, курятина), рыба, молочные и кисломолочные продукты. Однако стоит избегать йогуртов с высоким содержанием сахара. Помимо питания, мясо оказывает дополнительную пользу: волокнистую пищу приходится активно жевать, что тренирует челюстные мышцы и связочный аппарат.

Фрукты: умеренность и защита

Фрукты, по словам эксперта, обязательны в рационе. Кислоты в их составе действительно могут повредить эмаль, но при умеренном употреблении их влияние минимально. Чтобы защитить зубы, стоматолог советует полоскать рот водой после каждого приёма фруктов.

Осторожнее с картофелем и кашами

Продукты вроде картофеля и каш имеют свойство "прилипать" к зубам, что может способствовать образованию зубного камня. Поэтому после их употребления рекомендуется сразу же воспользоваться зубной щёткой и нитью.

Сбалансированное питание и грамотный уход за зубами помогут сохранить их здоровье на долгие годы.

Уточнения

Зубная эмаль (или просто эмаль) — внешняя защитная оболочка коронковой части зубов человека.



