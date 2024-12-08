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Яйца из холодильника: что не так с таким завтраком

1:05
Еда

Яичница — один из самых популярных завтраков, но, как оказалось, многие готовят её неправильно. 

Яичница-глазунья на тарелке
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яичница-глазунья на тарелке

Одной из самых распространённых ошибок является использование яиц, которые только что достали из холодильника. Разбивая такие яйца прямо на сковороду, мы рискуем испортить блюдо, отмечает кулинарный эксперт.

Повар объясняет, что перепад температур между холодными яйцами и горячей сковородой негативно сказывается на консистенции и вкусе яичницы. В результате желток может затвердеть слишком быстро, а белок будет готовиться дольше, чем нужно, из-за чего текстура блюда становится далёкой от идеальной.

Чтобы избежать этой ошибки, повар рекомендует использовать яйца комнатной температуры. Для этого достаточно заранее достать их из холодильника. Такой простой шаг позволит приготовить яичницу с идеальной текстурой — прожаренным белком и жидким, аппетитным желтком.

Следуйте этому совету, и ваш завтрак станет ещё вкуснее!

Уточнения

Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц. В русском языке различаются яичница-глазунья, в которой желток должен по возможности остаться целым и сырым, и яичница-болтунья, в которой яйца перемешиваются. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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