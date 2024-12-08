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Продукты, которые незаслуженно называют вредными: мнение эксперта

1:29
Еда

Некоторые продукты несправедливо причисляют к "вредным", однако врач Екатерина Волкова уверена, что отказываться от них не стоит. Она объяснила, почему гречка, сливочное масло и сладкие фрукты заслуживают места в рационе.

Сливочное масло
Фото: freepik.com
Сливочное масло

Гречка:

Гречневая крупа — это источник сложных углеводов, которые обеспечивают организм энергией и помогают сбалансировать уровень сахара в крови. Волкова подчёркивает, что гречка принесёт больше пользы, если употреблять её вместе с клетчаткой и избегать "кусочничества" между приёмами пищи.

Сливочное масло:

Этот продукт содержит насыщенные жиры, которые необходимы для поддержания гормонального баланса, повышения упругости кожи и укрепления клеточных мембран. При умеренном потреблении (20-30 г в день) сливочное масло принесёт только пользу. Врач рекомендует выбирать масло жирностью 82% или топлёное для оптимального эффекта.

Сладкие фрукты:

Многих смущает содержание фруктозы в фруктах, но Волкова отмечает, что этот вид сахара безопаснее рафинированного белого. Фрукты богаты витаминами и минералами и являются отличным вариантом десерта после основного приёма пищи.

Эти продукты не только не вредны, но и полезны при правильном употреблении. Главное — соблюдать меру и выбирать качественные продукты.

Уточнения

Рацион — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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