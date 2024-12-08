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Кому подходят кальмары и как их правильно выбирать

1:56
Еда

Мясо кальмара — полезный и доступный по цене продукт, который заслуживает места в рационе. Однако перед покупкой важно знать несколько нюансов, чтобы выбрать качественный и безопасный продукт.

кальмар
Фото: wikipediа by Ocdp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
кальмар

Кальмары — это рекордсмены по содержанию легкоусвояемого белка: в 100 граммах мяса содержится до 18 граммов белка и всего 100 ккал. Биолог Ольга Трофимова отмечает, что в кальмарах также присутствуют витамины группы В и Е, омега-3 и омега-6 жирные кислоты, аскорбиновая кислота, йод, селен, марганец, фосфор и железо. Эти вещества помогают поддерживать здоровье, улучшать витаминно-минеральный баланс, восстанавливать женское здоровье и набирать мышечную массу.

Как выбрать качественного кальмара?

Покупайте моллюсков только в проверенных местах. Следите за тем, чтобы продукт не подвергался многократному размораживанию и повторной заморозке. Избегайте кальмаров с добавлением глутамата натрия, который некоторые производители используют для усиления вкусовых качеств.

О безопасности продукта:

Ольга Трофимова предупреждает, что концентрация ртути и других тяжелых металлов в морепродуктах стала актуальной проблемой из-за ухудшения экологической обстановки. Однако кальмары меньше подвержены загрязнению промышленными отходами благодаря особенностям своего вида.

Кому подойдут кальмары?

Кальмары идеальны для людей, стремящихся улучшить физическую форму и поддерживать здоровье. Однако при панкреатите и склонности к пищевым аллергиям от употребления этого морепродукта стоит отказаться.

Готовить блюда из кальмаров просто, но помните, что качество исходного продукта — залог его безопасности и пользы для здоровья.

Уточнения

Кальма́ры — ранее выделявшийся отряд десятируких головоногих моллюсков. Тело представителей группы обтекаемой цилиндрической формы с двумя треугольными боковыми плавниками, обычно заостренное на заднем конце. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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