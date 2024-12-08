Почему нельзя полностью отказаться от соли: советы эксперта

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Соль часто называют "белой смертью", а эксперты не устают повторять: её потребление нужно свести к минимуму, а лучше и вовсе исключить из рациона. Однако доктор Александр Мясников предупреждает: полный отказ от соли может быть опасным для здоровья и даже привести к трагическим последствиям.

Фото: Needpix.com by rkit (pixabay.com), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Морская соль

Телеведущий и врач отметил, что соль — это неотъемлемая часть жизни человека. Минимально допустимое потребление поваренной соли составляет 3 грамма в сутки. Недостаток натрия, основного компонента соли, провоцирует увеличение выработки ренина и альдостерона — гормонов, которые могут вызывать гипертонию и другие серьёзные проблемы.

"Без соли человек жить не может! Снижение уровня натрия в организме ниже определённой нормы вызывает тяжёлые неврологические нарушения, судороги, потерю сознания и даже смерть", — подчёркивает врач.

Особенно важно учитывать этот факт тем, кто планирует переход на строгие диеты, исключающие соль. Вместо полного отказа, Александр Мясников советует соблюдать баланс и помнить о минимально необходимом уровне потребления соли для поддержания здоровья.

Уточнения

Гипертони́я — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.



