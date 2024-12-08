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Как мята помогает при болях в животе и синдроме раздраженного кишечника

1:03
Еда

Мята не только украшает десерты и напитки, но и обладает значительными преимуществами для пищеварительной системы. Врач-диетолог Маргарита Королева отмечает, что мята способствует эффективному перевариванию пищи благодаря содержащимся в ней ферментам. Ментол, присутствующий в мяте, расслабляет гладкие мышцы желудочно-кишечного тракта, облегчая боли в желудке и животе.

Мята
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Мята

Добавление всего одной веточки мяты в чай может помочь справиться с тошнотой и рвотой. Регулярное употребление этого ароматного растения способствует облегчению симптомов синдрома раздраженного кишечника и уменьшает вздутие живота. Мята также обладает спазмолитическими и желчегонными свойствами, что делает ее эффективным средством при расстройствах пищеварения.

Маргарита Королева подчеркивает: "Регулярное употребление мяты в виде чая или добавок в блюда может значительно улучшить пищеварение и общее самочувствие".

Уточнения

Мя́та — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae). Все виды содержат в зелёных частях от 0,1 до 2 % мятного масла, основную часть которого составляет ментол (40—70 до 92 %).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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