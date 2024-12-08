Как вернуть картофельному пюре воздушность и правильную текстуру

Картофельное пюре, несмотря на свою популярность, считается одним из самых сложных гарниров. Даже у опытных кулинаров оно иногда превращается в вязкую массу или оказывается с комочками. Если проблема уже возникла, нет смысла паниковать — лучше использовать проверенные методы для исправления.
Используйте эти советы, чтобы всегда получать идеальное картофельное пюре, независимо от обстоятельств!
Карто́фельное пюре́ — пюре из картофеля. Картофельное пюре, как правило, употребляется в качестве гарнира, но может, в свою очередь, использоваться как ингредиент для приготовления других блюд.
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