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Как вернуть картофельному пюре воздушность и правильную текстуру

1:23
Еда

Картофельное пюре, несмотря на свою популярность, считается одним из самых сложных гарниров. Даже у опытных кулинаров оно иногда превращается в вязкую массу или оказывается с комочками. Если проблема уже возникла, нет смысла паниковать — лучше использовать проверенные методы для исправления.

Пюре
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пюре

Эксперты предложили три способа вернуть картофельному пюре воздушную и приятную текстуру:

  1. Уваривание лишней влаги. Если пюре оказалось слишком жидким, поставьте кастрюлю на слабый огонь и постоянно помешивайте. Через несколько минут лишняя жидкость испарится, а консистенция станет гуще.
  2. Добавление крахмала или яйца. В экстренных случаях можно вмешать в пюре немного крахмала (буквально на кончике ножа) и тщательно перемешать. Это быстро улучшит текстуру. Ещё один вариант — добавить сырое яйцо. Взбейте его и вмешайте в горячее пюре с помощью венчика, чтобы добиться однородности.
  3. Выжидание. Иногда лучшим решением будет просто дать пюре постоять. Через некоторое время, особенно на следующий день, картофель самостоятельно загустеет и станет подходящим для подачи.

Используйте эти советы, чтобы всегда получать идеальное картофельное пюре, независимо от обстоятельств!

Уточнения

Карто́фельное пюре́ — пюре из картофеля. Картофельное пюре, как правило, употребляется в качестве гарнира, но может, в свою очередь, использоваться как ингредиент для приготовления других блюд.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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