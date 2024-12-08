Замачивание, термообработка и кожура: убираем химию с продуктов

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие опасаются, что на овощах и фруктах остаются следы химикатов, использованных при выращивании урожая. Простого ополаскивания под краном действительно может быть недостаточно. А как насчёт таких методов, как замачивание в соде, уксусе или "двух водах"?

Фото: commons.wikimedia. org by Blancogmbh+cokg, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Мойка

Эксперты Роспотребнадзора напомнили, что пестициды, применяемые в сельском хозяйстве, могут быть опасны для здоровья. Их длительное воздействие способно спровоцировать отравления, аллергии, гормональные сбои и даже хронические заболевания. Хотя на полки магазинов в России попадают только безопасные продукты, важно знать, как минимизировать возможные риски.

Вот основные рекомендации:

Мытье горячей водой. Используйте горячую воду для удаления большинства загрязнений. Замачивание. В холодной воде фрукты и овощи можно замачивать на 1-2 часа, чтобы снизить количество химических остатков. Термообработка. Некоторые продукты, например картофель, лучше варить в двух водах: первую сливать, а вторую использовать для окончательного приготовления. Срезание кожуры. Удаление кожуры — эффективный способ избавиться от остатков химикатов, так как большая их часть концентрируется именно в наружном слое. Тщательное мытье под проточной водой. Подержите продукты под струёй не менее 30 секунд, активно протирая их руками. Для твёрдых плодов, таких как яблоки, можно использовать специальную щётку. Просушка. После мытья обязательно просушите овощи и фрукты бумажным или чистым тканевым полотенцем.

Эти простые шаги помогут вам наслаждаться продуктами без лишних опасений.

Уточнения

Пестици́ды — ядовитые вещества, используемые для уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений, а также различных паразитов, сорняков, вредителей зерна и зернопродуктов, древесины, изделий из хлопка, шерсти, кожи, эктопаразитов домашних животных, переносчиков опасных заболеваний человека и животных.

