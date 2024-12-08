Замачивание, термообработка и кожура: убираем химию с продуктов

Многие опасаются, что на овощах и фруктах остаются следы химикатов, использованных при выращивании урожая. Простого ополаскивания под краном действительно может быть недостаточно. А как насчёт таких методов, как замачивание в соде, уксусе или "двух водах"?
Эксперты Роспотребнадзора напомнили, что пестициды, применяемые в сельском хозяйстве, могут быть опасны для здоровья. Их длительное воздействие способно спровоцировать отравления, аллергии, гормональные сбои и даже хронические заболевания. Хотя на полки магазинов в России попадают только безопасные продукты, важно знать, как минимизировать возможные риски.
Эти простые шаги помогут вам наслаждаться продуктами без лишних опасений.
Пестици́ды — ядовитые вещества, используемые для уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений, а также различных паразитов, сорняков, вредителей зерна и зернопродуктов, древесины, изделий из хлопка, шерсти, кожи, эктопаразитов домашних животных, переносчиков опасных заболеваний человека и животных.
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