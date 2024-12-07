Сухофрукты и вино под защитой Е220: всё, что нужно знать о добавке

Диоксид серы, известный как пищевая добавка Е220, активно используется в производстве продуктов, особенно сухофруктов и вин, чтобы предотвратить их порчу. О степени его опасности для здоровья рассказали специалисты Роскачества.
Е220 выполняет роль антиоксиданта и антимикробного агента. Благодаря этой добавке сухофрукты сохраняют свой цвет и не покрываются плесенью, а также дольше удерживают витамин C и каротин. Химик-технолог Ольга Косникова поясняет, что без диоксида серы сушеные плоды быстро темнеют и теряют полезные вещества.
Однако считать эту добавку абсолютно безопасной нельзя. Она относится к категории умеренно опасных химических соединений, но угроза касается в основном тех, кто часто вдыхает её пары, например, на производстве. В пищевой промышленности используются только строго регламентированные и безопасные дозировки.
Диоксид серы не накапливается в организме, а быстро выводится с мочой. Тем не менее, возможны индивидуальные реакции, такие как аллергия. Особенно чувствительны к Е220 люди с астмой — у них могут возникнуть кратковременные неприятные симптомы.
"Умеренное потребление продуктов с Е220 не наносит вреда организму, зато добавка обеспечивает их качество и безопасность". — подчеркнули В Роскачестве.
Окси́д се́ры(IV) (диокси́д се́ры, двуокись серы, серни́стый газ, серни́стый ангидри́д) — соединение серы с кислородом состава SO2. В нормальных условиях представляет собой бесцветный газ с характерным резким запахом (запах загорающейся спички). .
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