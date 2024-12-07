Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему ваш кот всегда занимает ваше место? Узнайте его тайные мотивы
Киев получит от США почти миллиард долларов военной помощи
Антарктида зеленеет: мхи начали захват ледяных территорий
Сувенир с подвохом — у россиянки нашли голову крокодила в сумке на таможне
Белый ромб на тёмном фоне — ввели новый знак и правила для водителей
Сухофрукты и вино под защитой Е220: всё, что нужно знать о добавке
Какие ароматы будут в тренде этой зимой
Сплошное разочарование! 3 основных ошибки, которые портят интерьер ванной
Освобождённый от электронного браслета рэпер Гуф высказался о следствии по его делу

Продукты, которые помогут справиться с раздражительностью и стрессом

1:22
Еда

Эмоциональные всплески, раздражительность и переживания можно сгладить с помощью простого решения — правильного питания. По мнению врача-диетолога Маргариты Королевой, достаточно добавить в рацион продукты, богатые важными витаминами и минералами, чтобы успокоить нервы и стабилизировать настроение.

брокколи
Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
брокколи

Диетолог выделяет несколько ключевых компонентов: магний, витамин C, фолиевая кислота и клетчатка. Например, брокколи — настоящий кладезь этих веществ. Она обладает нейропротекторными свойствами, снижает уровень стресса и действует как природное средство против депрессии. Люди, регулярно употребляющие брокколи, реже сталкиваются с подавленным состоянием.

Для улучшения настроения важен серотонин, известный как "гормон радости". Его синтез зависит от триптофана, источником которого является кефир. Маргарита Королева советует выпивать хотя бы один стакан кефира в день, чтобы почувствовать себя лучше.

А если вам кажется, что без антидепрессантов уже не обойтись, попробуйте куркуму. Эта специя содержит куркумин — вещество, которое действует схоже с антидепрессантами, подчёркивает Королева. Достаточно добавить её в блюда, чтобы поддержать психическое здоровье.

Уточнения

Бро́кколи — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная. Ранее выделялась как самостоятельная ботаническая разновидность этого вида.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус
Шоу-бизнес
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус Аудио 
Россия поступила умно, запретив экспорт лома драгоценных металлов
Экономика и бизнес
Россия поступила умно, запретив экспорт лома драгоценных металлов Аудио 
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Ближний Восток
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Аудио 
Популярное
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани

Чтобы банный веник стал мягким и полезным, его нужно правильно запарить. Узнайте лучшие методы для дубовых, липовых и эвкалиптовых веников.

Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты
Сводка с фронта: ВСУ близки к потере сразу пяти городов, депутаты Рады готовятся бежать из страны
Крылатая ракета большой дальности Калибр. Мощь и точность уникального русского оружия Дмитрий Плотников Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова Родной язык ближе к душе, а иностранный — к телу? Учёные ответили на этот вопрос Игорь Буккер
10 000 шагов в день не будут иметь значения, если вы не будете делать это
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Последние материалы
Антарктида зеленеет: мхи начали захват ледяных территорий
Сувенир с подвохом — у россиянки нашли голову крокодила в сумке на таможне
Белый ромб на тёмном фоне — ввели новый знак и правила для водителей
Сухофрукты и вино под защитой Е220: всё, что нужно знать о добавке
Какие ароматы будут в тренде этой зимой
Продукты, которые помогут справиться с раздражительностью и стрессом
Сплошное разочарование! 3 основных ошибки, которые портят интерьер ванной
Освобождённый от электронного браслета рэпер Гуф высказался о следствии по его делу
Как чеснок спасает комнатные растения от болезней
Ученые раскрыли простую диету для предотвращения рака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.