Продукты, которые помогут справиться с раздражительностью и стрессом

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Эмоциональные всплески, раздражительность и переживания можно сгладить с помощью простого решения — правильного питания. По мнению врача-диетолога Маргариты Королевой, достаточно добавить в рацион продукты, богатые важными витаминами и минералами, чтобы успокоить нервы и стабилизировать настроение.

Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ брокколи

Диетолог выделяет несколько ключевых компонентов: магний, витамин C, фолиевая кислота и клетчатка. Например, брокколи — настоящий кладезь этих веществ. Она обладает нейропротекторными свойствами, снижает уровень стресса и действует как природное средство против депрессии. Люди, регулярно употребляющие брокколи, реже сталкиваются с подавленным состоянием.

Для улучшения настроения важен серотонин, известный как "гормон радости". Его синтез зависит от триптофана, источником которого является кефир. Маргарита Королева советует выпивать хотя бы один стакан кефира в день, чтобы почувствовать себя лучше.

А если вам кажется, что без антидепрессантов уже не обойтись, попробуйте куркуму. Эта специя содержит куркумин — вещество, которое действует схоже с антидепрессантами, подчёркивает Королева. Достаточно добавить её в блюда, чтобы поддержать психическое здоровье.

Уточнения

Бро́кколи — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная. Ранее выделялась как самостоятельная ботаническая разновидность этого вида.

