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Корица вместо сахара: как специя помогает контролировать уровень глюкозы

0:56
Еда

Диетолог Наталья Павлюк рекомендует включить корицу в ежедневный рацион. Эта специя не только придаёт блюдам и напиткам насыщенный вкус и аромат, но и обладает значительными полезными свойствами.

Корица
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Корица

Корица способствует профилактике сахарного диабета, нормализуя уровень сахара в крови и предотвращая резкие скачки глюкозы. Это снижает риск развития сопутствующих заболеваний. 

Богатая антиоксидантами и пищевыми волокнами, корица укрепляет иммунитет и улучшает общее состояние организма. Кроме того, она может служить отличной заменой сахару, делая блюда и напитки менее калорийными, сохраняя при этом их приятный вкус и аромат. 

Помимо корицы, для аналогичных целей можно использовать гвоздику, которая также обладает полезными свойствами и способна разнообразить вкусовые ощущения.

Уточнения

Глюко́за — органическое соединение, моносахарид, один из самых распространённых источников энергии в живых организмах. Встречается в соке многих фруктов и ягод, в том числе и винограда, от чего и произошло название этого вида сахара. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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