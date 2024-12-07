Корица вместо сахара: как специя помогает контролировать уровень глюкозы

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог Наталья Павлюк рекомендует включить корицу в ежедневный рацион. Эта специя не только придаёт блюдам и напиткам насыщенный вкус и аромат, но и обладает значительными полезными свойствами.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Корица

Корица способствует профилактике сахарного диабета, нормализуя уровень сахара в крови и предотвращая резкие скачки глюкозы. Это снижает риск развития сопутствующих заболеваний.

Богатая антиоксидантами и пищевыми волокнами, корица укрепляет иммунитет и улучшает общее состояние организма. Кроме того, она может служить отличной заменой сахару, делая блюда и напитки менее калорийными, сохраняя при этом их приятный вкус и аромат.

Помимо корицы, для аналогичных целей можно использовать гвоздику, которая также обладает полезными свойствами и способна разнообразить вкусовые ощущения.

Уточнения

Глюко́за — органическое соединение, моносахарид, один из самых распространённых источников энергии в живых организмах. Встречается в соке многих фруктов и ягод, в том числе и винограда, от чего и произошло название этого вида сахара.



