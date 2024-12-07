Корица вместо сахара: как специя помогает контролировать уровень глюкозы

Диетолог Наталья Павлюк рекомендует включить корицу в ежедневный рацион. Эта специя не только придаёт блюдам и напиткам насыщенный вкус и аромат, но и обладает значительными полезными свойствами.
Корица способствует профилактике сахарного диабета, нормализуя уровень сахара в крови и предотвращая резкие скачки глюкозы. Это снижает риск развития сопутствующих заболеваний.
Богатая антиоксидантами и пищевыми волокнами, корица укрепляет иммунитет и улучшает общее состояние организма. Кроме того, она может служить отличной заменой сахару, делая блюда и напитки менее калорийными, сохраняя при этом их приятный вкус и аромат.
Помимо корицы, для аналогичных целей можно использовать гвоздику, которая также обладает полезными свойствами и способна разнообразить вкусовые ощущения.
Глюко́за — органическое соединение, моносахарид, один из самых распространённых источников энергии в живых организмах. Встречается в соке многих фруктов и ягод, в том числе и винограда, от чего и произошло название этого вида сахара.
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