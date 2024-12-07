Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Тушеная капуста — одно из самых простых и доступных блюд, но даже в этом деле есть свои секреты. Главное — правильно соблюдать порядок добавления ингредиентов и технику их приготовления, чтобы добиться идеального вкуса и текстуры.

Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Жареная капуста

Для шести порций потребуется:

1 кг белокочанной капусты;

150 г репчатого лука;

150 г моркови;

1 ст. л. томатной пасты;

100 мл томатного сока;

3 ст. л. растительного масла;

соль и перец — по вкусу.

Сначала нужно подготовить ингредиенты: очистить капусту от внешних листьев и нашинковать её, лук нарезать мелкими кубиками, а морковь натереть на крупной тёрке. После подготовки овощей потребуется две сковороды.

В первой сковороде разогрейте 2 столовые ложки растительного масла и обжаривайте капусту на среднем огне 15-20 минут. Если капуста окажется слишком жёсткой, можно добавить немного воды. Важно накрыть сковороду крышкой, чтобы овощи пустили сок. Во второй сковороде разогрейте 1 столовую ложку масла, обжарьте лук до мягкости, затем добавьте морковь и продолжайте готовить под крышкой, пока смесь не станет мягкой.

Как только лук и морковь дойдут до готовности, добавьте в смесь томатную пасту и сок, тушите ещё около 4 минут. После этого переложите поджарку в сковороду с капустой, тщательно перемешайте, добавьте соль, перец и оставьте тушиться на слабом огне ещё 15 минут. В результате вы получите насыщенное, сочное и ароматное блюдо, которое легко покорит всех за обеденным столом.

Совет: не спешите добавлять все ингредиенты одновременно — последовательность важна для сохранения текстуры и вкуса овощей.

Уточнения

Туше́ние — процесс готовки посредством нагревания продуктов в малом количестве жидкости, среднее между варкой и жаркой.



