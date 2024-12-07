Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза

Тушеная капуста — одно из самых простых и доступных блюд, но даже в этом деле есть свои секреты. Главное — правильно соблюдать порядок добавления ингредиентов и технику их приготовления, чтобы добиться идеального вкуса и текстуры.
Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Жареная капуста
Для шести порций потребуется:
1 кг белокочанной капусты;
150 г репчатого лука;
150 г моркови;
1 ст. л. томатной пасты;
100 мл томатного сока;
3 ст. л. растительного масла;
соль и перец — по вкусу.
Сначала нужно подготовить ингредиенты: очистить капусту от внешних листьев и нашинковать её, лук нарезать мелкими кубиками, а морковь натереть на крупной тёрке. После подготовки овощей потребуется две сковороды.
В первой сковороде разогрейте 2 столовые ложки растительного масла и обжаривайте капусту на среднем огне 15-20 минут. Если капуста окажется слишком жёсткой, можно добавить немного воды. Важно накрыть сковороду крышкой, чтобы овощи пустили сок.
Во второй сковороде разогрейте 1 столовую ложку масла, обжарьте лук до мягкости, затем добавьте морковь и продолжайте готовить под крышкой, пока смесь не станет мягкой. Как только лук и морковь дойдут до готовности, добавьте в смесь томатную пасту и сок, тушите ещё около 4 минут.
После этого переложите поджарку в сковороду с капустой, тщательно перемешайте, добавьте соль, перец и оставьте тушиться на слабом огне ещё 15 минут. В результате вы получите насыщенное, сочное и ароматное блюдо, которое легко покорит всех за обеденным столом.
Совет: не спешите добавлять все ингредиенты одновременно — последовательность важна для сохранения текстуры и вкуса овощей.
Уточнения
Туше́ние — процесс готовки посредством нагревания продуктов в малом количестве жидкости, среднее между варкой и жаркой.