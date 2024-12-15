Советы нутрициолога о том, как выбрать спелую хурму

Как выбрать хурму без вяжущего вкуса? Дадим вам на эту тему несколько полезных советов.
Фото: Own work by Frank Schulenburg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
хурма
Хурма привлекает своим ярким цветом и сладким вкусом, но иногда можно столкнуться с неприятным вяжущим эффектом. Это связано с дубильными веществами — танинами, которые особенно выражены в недозрелых плодах.
Признаки спелой хурмы:
Цвет: насыщенно оранжевый или красновато-оранжевый. Зеленоватые участки на кожице указывают на недозрелость и вяжущий вкус.
Мягкость: плод должен слегка поддаваться при нажатии, но не быть слишком мягким.
Поверхность: чистая, без повреждений, гнили или трещин. Небольшой восковой налёт допустим.
Плодоножка: свежая, зелёная. Если она сухая или отсутствует, это признак длительного хранения, что может повлиять на вкус.
Запах: зрелая хурма имеет приятный сладковатый аромат.
Что делать, если хурма оказалась неспелой?
Созревание при комнатной температуре: положите плод в бумажный пакет вместе с яблоком. Яблоко выделяет этилен, который ускоряет процесс созревания.
Заморозка: отправьте хурму в морозильник на несколько часов, а затем разморозьте. Это уберёт вяжущий вкус, но может снизить полезные свойства плода.
Обработка кипятком: промойте хурму горячей водой, чтобы сделать вкус более мягким.
Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете насладиться сладкой и ароматной хурмой без неприятного вяжущего эффекта.
Уточнения
Хурма́ - род субтропических и тропических листопадных или вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Эбеновые.