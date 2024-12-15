Советы нутрициолога о том, как выбрать спелую хурму

Хурма мечты, или как найти зрелый и сладкий плод

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Как выбрать хурму без вяжущего вкуса? Дадим вам на эту тему несколько полезных советов.

Фото: Own work by Frank Schulenburg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ хурма

Хурма привлекает своим ярким цветом и сладким вкусом, но иногда можно столкнуться с неприятным вяжущим эффектом. Это связано с дубильными веществами — танинами, которые особенно выражены в недозрелых плодах.

Признаки спелой хурмы:

Цвет: насыщенно оранжевый или красновато-оранжевый. Зеленоватые участки на кожице указывают на недозрелость и вяжущий вкус.

Мягкость: плод должен слегка поддаваться при нажатии, но не быть слишком мягким.

Поверхность: чистая, без повреждений, гнили или трещин. Небольшой восковой налёт допустим.

Плодоножка: свежая, зелёная. Если она сухая или отсутствует, это признак длительного хранения, что может повлиять на вкус.

Запах: зрелая хурма имеет приятный сладковатый аромат.

Что делать, если хурма оказалась неспелой?

Созревание при комнатной температуре: положите плод в бумажный пакет вместе с яблоком. Яблоко выделяет этилен, который ускоряет процесс созревания.

Заморозка: отправьте хурму в морозильник на несколько часов, а затем разморозьте. Это уберёт вяжущий вкус, но может снизить полезные свойства плода.

Обработка кипятком: промойте хурму горячей водой, чтобы сделать вкус более мягким.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете насладиться сладкой и ароматной хурмой без неприятного вяжущего эффекта.

Уточнения

Хурма́ - род субтропических и тропических листопадных или вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Эбеновые.

