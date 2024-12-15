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Советы нутрициолога о том, как выбрать спелую хурму

Хурма мечты, или как найти зрелый и сладкий плод
1:36
Еда

Как выбрать хурму без вяжущего вкуса? Дадим вам на эту тему несколько полезных советов.

хурма
Фото: Own work by Frank Schulenburg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
хурма

Хурма привлекает своим ярким цветом и сладким вкусом, но иногда можно столкнуться с неприятным вяжущим эффектом. Это связано с дубильными веществами — танинами, которые особенно выражены в недозрелых плодах.

Признаки спелой хурмы:

  • Цвет: насыщенно оранжевый или красновато-оранжевый. Зеленоватые участки на кожице указывают на недозрелость и вяжущий вкус.

  • Мягкость: плод должен слегка поддаваться при нажатии, но не быть слишком мягким.

  • Поверхность: чистая, без повреждений, гнили или трещин. Небольшой восковой налёт допустим.

  • Плодоножка: свежая, зелёная. Если она сухая или отсутствует, это признак длительного хранения, что может повлиять на вкус.

  • Запах: зрелая хурма имеет приятный сладковатый аромат.

Что делать, если хурма оказалась неспелой?

  • Созревание при комнатной температуре: положите плод в бумажный пакет вместе с яблоком. Яблоко выделяет этилен, который ускоряет процесс созревания.

  • Заморозка: отправьте хурму в морозильник на несколько часов, а затем разморозьте. Это уберёт вяжущий вкус, но может снизить полезные свойства плода.

  • Обработка кипятком: промойте хурму горячей водой, чтобы сделать вкус более мягким.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете насладиться сладкой и ароматной хурмой без неприятного вяжущего эффекта.

Уточнения

Хурма́ - род субтропических и тропических листопадных или вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Эбеновые.

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Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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