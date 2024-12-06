Тёплый салат из печёных баклажанов с перцем — такой ароматный, с зеленью и чесночком

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Тёплый салат из баклажанов и перца — это ароматное и питательное блюдо, которое станет отличным дополнением к вашему столу. Этот салат готовится из сезонных овощей, таких как баклажаны, сладкий перец, помидоры и зелень. Он идеально подходит для подачи в качестве гарнира к шашлыку или другим мясным блюдам.

Фото: commons.wikimedia.org by E4024, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Салат из баклажанов

Тёплый салат из баклажанов и перца — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить дома.

Для этого вам потребуются следующие ингредиенты:

баклажаны — 2 штуки;

сладкие перцы — 2 штуки;

петрушка — 15 грамм;

укроп — 15 грамм;

кинза — 15 грамм;

базилик — 15 грамм;

чеснок — 1 долька;

растительное масло — 1 столовая ложка;

соль, сахар — по вкусу;

уксус или лимонный сок — 1 чайная ложка.

Процесс приготовления состоит из следующих шагов:

Запеките баклажаны и перцы целиком на решётке или шампуре. Очистите перцы от кожуры, поместив их в пакет после запекания. Возьмите горячие баклажаны и перцы, удалите кожуру и нарежьте их произвольно. Мелко нарежьте зелень, чеснок и добавьте заправку из растительного масла, соли, сахара, уксуса или лимонного сока. Перемешайте и сразу подавайте к столу.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).



Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.



