Тёплый салат из печёных баклажанов с перцем — такой ароматный, с зеленью и чесночком

Тёплый салат из баклажанов и перца — это ароматное и питательное блюдо, которое станет отличным дополнением к вашему столу. Этот салат готовится из сезонных овощей, таких как баклажаны, сладкий перец, помидоры и зелень. Он идеально подходит для подачи в качестве гарнира к шашлыку или другим мясным блюдам.
Тёплый салат из баклажанов и перца — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить дома.
Для этого вам потребуются следующие ингредиенты:
Процесс приготовления состоит из следующих шагов:
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).
Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.
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