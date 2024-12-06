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Тёплый салат из печёных баклажанов с перцем — такой ароматный, с зеленью и чесночком

1:22
Еда

Тёплый салат из баклажанов и перца — это ароматное и питательное блюдо, которое станет отличным дополнением к вашему столу. Этот салат готовится из сезонных овощей, таких как баклажаны, сладкий перец, помидоры и зелень. Он идеально подходит для подачи в качестве гарнира к шашлыку или другим мясным блюдам.

Салат из баклажанов
Фото: commons.wikimedia.org by E4024, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салат из баклажанов

Тёплый салат из баклажанов и перца — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить дома.

Для этого вам потребуются следующие ингредиенты:

  • баклажаны — 2 штуки;
  • сладкие перцы — 2 штуки;
  • петрушка — 15 грамм;
  • укроп — 15 грамм;
  • кинза — 15 грамм;
  • базилик — 15 грамм;
  • чеснок — 1 долька;
  • растительное масло — 1 столовая ложка;
  • соль, сахар — по вкусу;
  • уксус или лимонный сок — 1 чайная ложка.

Процесс приготовления состоит из следующих шагов:

  1. Запеките баклажаны и перцы целиком на решётке или шампуре.
  2. Очистите перцы от кожуры, поместив их в пакет после запекания.
  3. Возьмите горячие баклажаны и перцы, удалите кожуру и нарежьте их произвольно.
  4. Мелко нарежьте зелень, чеснок и добавьте заправку из растительного масла, соли, сахара, уксуса или лимонного сока.
  5. Перемешайте и сразу подавайте к столу.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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