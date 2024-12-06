Бутерброды со шпротами со свежим огурчиком всегда уместны на праздничном столе

Бутерброды со шпротами — это простая и вкусная закуска, которая идеально подходит для любого случая и праздника. Они готовятся быстро и легко, а результат всегда радует гостей и домочадцев.
Ингредиенты для бутербродов со шпротами:
Приготовление:
Бутербро́д (от нем. Butterbrot — «хлеб с маслом») — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца).
Шпро́ты в масле — консервы из копчёной рыбы.
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