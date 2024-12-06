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Бутерброды со шпротами со свежим огурчиком всегда уместны на праздничном столе

1:06
Еда

Бутерброды со шпротами — это простая и вкусная закуска, которая идеально подходит для любого случая и праздника. Они готовятся быстро и легко, а результат всегда радует гостей и домочадцев.

Сэндвичи
Фото: commons.wikimedia.org by Silar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сэндвичи

Ингредиенты для бутербродов со шпротами:

  • шпроты — 160 г;
  • бородинский хлеб — 8 ломтиков;
  • сливочное масло — 20 г;
  • свежий огурец — 100 г;
  • твёрдый сыр — 40 г;
  • майонез — 80 г;
  • чеснок — 10 г;
  • зелень — 5 г.

Приготовление:

  1. Нарежьте хлеб на ломтики толщиной 5-7 мм.
  2. Обжарьте хлеб на сливочном масле с обеих сторон до золотистой корочки.
  3. Нарежьте огурец тонкими ломтиками.
  4. Натрите сыр на крупной тёрке.
  5. Измельчите чеснок и мелко порубите зелень.
  6. Смешайте сыр с майонезом, чесноком и зеленью.
  7. Намажьте каждый ломтик хлеба полученной смесью.
  8. Выложите сверху на бутерброды нарезанный огурец и шпроты.

Уточнения

Бутербро́д (от нем. Butterbrot — «хлеб с маслом») — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца).

Шпро́ты в масле — консервы из копчёной рыбы. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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