Бутерброды со шпротами со свежим огурчиком всегда уместны на праздничном столе

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Бутерброды со шпротами — это простая и вкусная закуска, которая идеально подходит для любого случая и праздника. Они готовятся быстро и легко, а результат всегда радует гостей и домочадцев.

Фото: commons.wikimedia.org by Silar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сэндвичи

Ингредиенты для бутербродов со шпротами:

шпроты — 160 г;

бородинский хлеб — 8 ломтиков;

сливочное масло — 20 г;

свежий огурец — 100 г;

твёрдый сыр — 40 г;

майонез — 80 г;

чеснок — 10 г;

зелень — 5 г.

Приготовление:

Нарежьте хлеб на ломтики толщиной 5-7 мм. Обжарьте хлеб на сливочном масле с обеих сторон до золотистой корочки. Нарежьте огурец тонкими ломтиками. Натрите сыр на крупной тёрке. Измельчите чеснок и мелко порубите зелень. Смешайте сыр с майонезом, чесноком и зеленью. Намажьте каждый ломтик хлеба полученной смесью. Выложите сверху на бутерброды нарезанный огурец и шпроты.

Уточнения

Бутербро́д (от нем. Butterbrot — «хлеб с маслом») — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца).



Шпро́ты в масле — консервы из копчёной рыбы.

