Просто положили в мультиварку и забыли на 30 минут — запечённая рыба с лимоном очень просто

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Если вы любите рыбу, то этот рецепт запечённой рыбы с лимоном точно придётся вам по вкусу! Он прост в исполнении и позволяет насладиться нежным вкусом рыбы с лёгкой кислинкой лимона. Кроме того, приготовление этого блюда не займёт много времени и сил, мультиварка всё сделает за вас сама!

Фото: commons.wikimedia.org by Dezidor, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Запечённая рыба

Чтобы приготовить запечённую рыбу с лимоном, вам понадобятся:

филе рыбы — 600 г;

лимон — 1 шт.;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

растительное масло — 2 ст. л.

Процесс приготовления:

Посолите и поперчите рыбу с обеих сторон. Нарежьте лимон аккуратными кружочками. Смажьте чашу мультиварки растительным маслом. Выложите рыбу в чашу, сверху на неё положите лимон. Установите режим "Выпечка" сроком на 30 минут. Подавайте запечённую рыбу с любым гарниром, например, вкусно получается с рисом.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом.



Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).

