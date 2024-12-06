Просто положили в мультиварку и забыли на 30 минут — запечённая рыба с лимоном очень просто

Если вы любите рыбу, то этот рецепт запечённой рыбы с лимоном точно придётся вам по вкусу! Он прост в исполнении и позволяет насладиться нежным вкусом рыбы с лёгкой кислинкой лимона. Кроме того, приготовление этого блюда не займёт много времени и сил, мультиварка всё сделает за вас сама!
Чтобы приготовить запечённую рыбу с лимоном, вам понадобятся:
Процесс приготовления:
Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом.
Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).
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