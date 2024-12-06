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Просто положили в мультиварку и забыли на 30 минут — запечённая рыба с лимоном очень просто

0:58
Еда

Если вы любите рыбу, то этот рецепт запечённой рыбы с лимоном точно придётся вам по вкусу! Он прост в исполнении и позволяет насладиться нежным вкусом рыбы с лёгкой кислинкой лимона. Кроме того, приготовление этого блюда не займёт много времени и сил, мультиварка всё сделает за вас сама!

Запечённая рыба
Фото: commons.wikimedia.org by Dezidor, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Запечённая рыба

Чтобы приготовить запечённую рыбу с лимоном, вам понадобятся:

  • филе рыбы — 600 г;
  • лимон — 1 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • растительное масло — 2 ст. л.

Процесс приготовления:

  1. Посолите и поперчите рыбу с обеих сторон.
  2. Нарежьте лимон аккуратными кружочками.
  3. Смажьте чашу мультиварки растительным маслом.
  4. Выложите рыбу в чашу, сверху на неё положите лимон.
  5. Установите режим "Выпечка" сроком на 30 минут.
  6. Подавайте запечённую рыбу с любым гарниром, например, вкусно получается с рисом.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом.

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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