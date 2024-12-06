Творожная запеканка в мультиварке — не нужно стоять у печки и караулить готовность

Творожная запеканка — это вкусное и полезное блюдо, которое идеально подходит для завтрака или лёгкого ужина. Её приготовление в мультиварке не займёт много времени, а результат порадует всех любителей творожных блюд.
Ингредиенты:
Приготовление:
Подавайте творожную запеканку со сметаной, мёдом или любимым вареньем.
Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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