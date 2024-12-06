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Творожная запеканка в мультиварке — не нужно стоять у печки и караулить готовность

Еда

Творожная запеканка — это вкусное и полезное блюдо, которое идеально подходит для завтрака или лёгкого ужина. Её приготовление в мультиварке не займёт много времени, а результат порадует всех любителей творожных блюд.

Творожная запеканка
Фото: commons.wikimedia.org by ponafotkas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Творожная запеканка

Ингредиенты:

  • творог — 500 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • манная крупа — 100 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • растительное масло для смазывания формы.

Приготовление:

  1. Соедините творог, яйца, сахар, манную крупу и разрыхлитель. Тщательно перемешайте до получения однородной массы.
  2. Смажьте форму для выпечки растительным маслом.
  3. Выложите творожную массу в форму.
  4. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 °C духовке около 45 минут.
  5. Оставьте запеканку остывать в форме на 10-15 минут.
  6. Аккуратно извлеките запеканку из формы и нарежьте на порции.

Подавайте творожную запеканку со сметаной, мёдом или любимым вареньем.

Уточнения

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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