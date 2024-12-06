Творожная запеканка в мультиварке — не нужно стоять у печки и караулить готовность

Творожная запеканка — это вкусное и полезное блюдо, которое идеально подходит для завтрака или лёгкого ужина. Её приготовление в мультиварке не займёт много времени, а результат порадует всех любителей творожных блюд.

Фото: commons.wikimedia.org by ponafotkas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Творожная запеканка

Ингредиенты:

творог — 500 г;

яйца — 3 шт.;

сахар — 100 г;

манная крупа — 100 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

растительное масло для смазывания формы.

Приготовление:

Соедините творог, яйца, сахар, манную крупу и разрыхлитель. Тщательно перемешайте до получения однородной массы. Смажьте форму для выпечки растительным маслом. Выложите творожную массу в форму. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 °C духовке около 45 минут. Оставьте запеканку остывать в форме на 10-15 минут. Аккуратно извлеките запеканку из формы и нарежьте на порции.

Подавайте творожную запеканку со сметаной, мёдом или любимым вареньем.

Уточнения

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.



Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

