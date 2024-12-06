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Выяснилось, какой суп оказался лидером у заказывающих еду россиян — и это не борщ

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Еда

В уходящем году супы стали особенно популярны: их заказывают на 80 % чаще, чем в прошлом году. Исследование проведено на основе данных сети ресторанов "Крошка Картошка" и сервиса Купер.

Солянка
Фото: commons.wikimedia.org by Dezidor, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Солянка

Самым востребованным супом у россиян стал Том Ям: его заказы выросли на 81 % по сравнению с борщом и на 244 % по сравнению с куриным супом с лапшой. Также в пятёрку популярных супов попали сырный и гороховый, пишет Газета.Ru.

В Москве и Санкт-Петербурге борщ остаётся самым популярным супом, его заказы в пять раз превышают количество заказов Том Яма и в шесть раз — куриного супа с лапшой.

Сезонность тоже влияет на предпочтения в супах: летом популярна окрошка, а зимой — грибной суп-пюре из шампиньонов.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

Том ям (лаос. ຕົ້ມຍຳ [tôm ɲam]; тайск. ต้มยำ, [tôm jam]) — кисло-острый суп с креветками, курицей, рыбой или другими морепродуктами.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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