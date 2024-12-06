Выяснилось, какой суп оказался лидером у заказывающих еду россиян — и это не борщ

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

В уходящем году супы стали особенно популярны: их заказывают на 80 % чаще, чем в прошлом году. Исследование проведено на основе данных сети ресторанов "Крошка Картошка" и сервиса Купер.

Фото: commons.wikimedia.org by Dezidor, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Солянка

Самым востребованным супом у россиян стал Том Ям: его заказы выросли на 81 % по сравнению с борщом и на 244 % по сравнению с куриным супом с лапшой. Также в пятёрку популярных супов попали сырный и гороховый, пишет Газета.Ru.

В Москве и Санкт-Петербурге борщ остаётся самым популярным супом, его заказы в пять раз превышают количество заказов Том Яма и в шесть раз — куриного супа с лапшой.

Сезонность тоже влияет на предпочтения в супах: летом популярна окрошка, а зимой — грибной суп-пюре из шампиньонов.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.



Том ям (лаос. ຕົ້ມຍຳ [tôm ɲam]; тайск. ต้มยำ, [tôm jam]) — кисло-острый суп с креветками, курицей, рыбой или другими морепродуктами.

