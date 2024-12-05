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Названы пять причин, которые заставляют россиян заказывать готовую еду вместо приготовления домашней

1:22
Еда

Исследование, проведённое аналитиками СберМаркетинга, показало, что несмотря на увеличение спроса на сервисы доставки еды и появление мини-кафе и пекарен при супермаркетах, 86% россиян предпочитают домашнюю еду готовым продуктам. Однако только 60% из них готовят дома регулярно.

роллы
Фото: commons.wikimedia.org by Phengphian Laogumnerd Cuisine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
роллы

Как сообщает Газета.Ru, одной из главных причин такого предпочтения является неумение или нежелание готовить. 10% опрошенных не хотят готовить, а 8% просто не умеют.

Ещё одна причина — лень мыть посуду. 11% опрошенных не любят заниматься уборкой после приготовления пищи.

Третьей причиной является неудобство потребления домашней еды на ходу. 12% опрошенных предпочитают готовую еду из-за удобства её употребления вне дома.

Также существуют люди, которые считают, что готовые продукты являются модными и современными. Их доля составляет 7%.

Кроме того, некоторые респонденты считают, что готовая еда обходится им дешевле, чем самостоятельное приготовление пищи. Таких людей оказалось 9%.

Однако подавляющее большинство опрошенных (86%) предпочитают домашнюю еду и готовят её всегда, когда есть возможность.

Уточнения

Доставка — сервис по траспортировке покупателям товаров, приобретаемых ими, а также доставка готовых блюд из заведений общественного питания, без необходимости посещения торговых точек и заведений общественного питания.

Яндекс Еда — сервис заказа быстрой доставки еды из ресторанов и продуктов из магазинов через мобильные приложения или веб-сайт.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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