Названы пять причин, которые заставляют россиян заказывать готовую еду вместо приготовления домашней

Исследование, проведённое аналитиками СберМаркетинга, показало, что несмотря на увеличение спроса на сервисы доставки еды и появление мини-кафе и пекарен при супермаркетах, 86% россиян предпочитают домашнюю еду готовым продуктам. Однако только 60% из них готовят дома регулярно.
Как сообщает Газета.Ru, одной из главных причин такого предпочтения является неумение или нежелание готовить. 10% опрошенных не хотят готовить, а 8% просто не умеют.
Ещё одна причина — лень мыть посуду. 11% опрошенных не любят заниматься уборкой после приготовления пищи.
Третьей причиной является неудобство потребления домашней еды на ходу. 12% опрошенных предпочитают готовую еду из-за удобства её употребления вне дома.
Также существуют люди, которые считают, что готовые продукты являются модными и современными. Их доля составляет 7%.
Кроме того, некоторые респонденты считают, что готовая еда обходится им дешевле, чем самостоятельное приготовление пищи. Таких людей оказалось 9%.
Однако подавляющее большинство опрошенных (86%) предпочитают домашнюю еду и готовят её всегда, когда есть возможность.
Доставка — сервис по траспортировке покупателям товаров, приобретаемых ими, а также доставка готовых блюд из заведений общественного питания, без необходимости посещения торговых точек и заведений общественного питания.
Яндекс Еда — сервис заказа быстрой доставки еды из ресторанов и продуктов из магазинов через мобильные приложения или веб-сайт.
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