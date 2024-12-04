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Как приготовить селёдку под шубой — чизкейк? Рецепт от фудблогера

Еда

Каждый год на новогоднем столе у большинства россиян есть салат "селёдка под шубой". Многие любят это блюдо, но привычная версия уже чуть надоела. Решить эту проблему помог фудблогер Петрос Казаков. Он рассказал, как приготовить салат в виде чизкейка.

Резка лука
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Резка лука

Для начинки вам понадобятся:

  • селёдка малосольная или в масле (1 упаковка);
  • картофель (550 г);
  • морковь (350 г);
  • крупная луковица;
  • яйцо (3 штуки);
  • майонез, соль и перец (по вкусу).

Овощи (кроме лука) и яйца отвариваем, нарезаем все мелким кубиком. Затем укладываем их в кондитерское кольцо, смазывая майонезом каждый слой.

Для заливки нужны:

  • свёкла (700 г);
  • сметана (150 г);
  • майонез (150 г);
  • желатин (25 г);
  • соль (1 ч. л.).

Отвариваем свёклу и делаем из нее пюре. После добавляем к полученной массе сметану и майонез. Желатин замачиваем в воде и вливаем в эту смесь. Тщательно перемешиваем. Затем заливаем "начинку" свекольным слоем, слегка раздвинув кондитерское кольцо. Кладем для застывать в холодильник, сообщает "Чемпионат".

Уточнения

«Сельдь под шубой» («селёдка под шубой», «шуба», «сельдь под одеялом») — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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