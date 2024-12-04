Как приготовить селёдку под шубой — чизкейк? Рецепт от фудблогера

Каждый год на новогоднем столе у большинства россиян есть салат "селёдка под шубой". Многие любят это блюдо, но привычная версия уже чуть надоела. Решить эту проблему помог фудблогер Петрос Казаков. Он рассказал, как приготовить салат в виде чизкейка.
Для начинки вам понадобятся:
Овощи (кроме лука) и яйца отвариваем, нарезаем все мелким кубиком. Затем укладываем их в кондитерское кольцо, смазывая майонезом каждый слой.
Для заливки нужны:
Отвариваем свёклу и делаем из нее пюре. После добавляем к полученной массе сметану и майонез. Желатин замачиваем в воде и вливаем в эту смесь. Тщательно перемешиваем. Затем заливаем "начинку" свекольным слоем, слегка раздвинув кондитерское кольцо. Кладем для застывать в холодильник, сообщает "Чемпионат".
«Сельдь под шубой» («селёдка под шубой», «шуба», «сельдь под одеялом») — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.
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