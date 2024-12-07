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Полезные драники: простые изменения делают чудеса

1:03
Еда

Драники — одно из ключевых блюд белорусской кухни, популярное во многих странах мира. Однако часто их считают не самым полезным из-за обилия картофеля и масла. Врач Александр Мясников предложил способ приготовления, который делает это блюдо не только вкусным, но и полезным.

Оладьи со сметаной
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оладьи со сметаной

Он раскрыл секрет: чтобы драники приносили больше пользы, картофель стоит натирать вместе с кожурой. Это позволяет восполнить недостаток кальция, витаминов группы В и С, а также антиоксидантов.

Ещё один важный момент — заменить обычный лук на красный, который богат витаминами и микроэлементами, а пшеничную муку — на гречневую или кукурузную. В конце приготовления врач советует добавить в сковороду небольшой кусочек сливочного масла, чтобы улучшить вкус и текстуру блюда.

Таким образом, драники можно превратить из калорийного угощения в блюдо, которое не только радует вкус, но и приносит пользу организму.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни. Картофельные блины и оладьи можно встретить практически везде, где в пищу употребляется картофель — от Латинской Америки до Северной Европы, в частности, белорусской (бел. дранiкi), русской, немецкой и еврейской кухнях.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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