Как всего одно яйцо в неделю влияет на память и интеллект

Эндокринолог и доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала о невероятной пользе яиц для здоровья. Она отметила, что даже одно яйцо в неделю способно положительно сказаться на когнитивных функциях и снизить вероятность развития болезни Альцгеймера.
К такому выводу пришли ученые после многолетнего исследования с участием пожилых людей. Итоги эксперимента подтвердили: регулярное употребление 1-2 яиц в неделю помогает предотвратить нарушения памяти и интеллекта.
Ключевым компонентом яиц, который обеспечивает этот эффект, оказался холин — витаминоподобное вещество, содержащееся в желтке. Холин способствует улучшению внимания, концентрации и даже настроения, усиливая чувствительность клеточных рецепторов к дофамину.
"Яйца — это не только источник лучшего белка при минимуме углеводов, но и кладезь полезных веществ: омега-3, лютеина и хорошего холестерина", — подчеркнула Зухра Павлова.
Холи́н — органическое соединение, четвертичное аммониевое основание, катион 2-гидроксиэтилтриметиламмония.
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