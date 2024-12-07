Как всего одно яйцо в неделю влияет на память и интеллект

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Эндокринолог и доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала о невероятной пользе яиц для здоровья. Она отметила, что даже одно яйцо в неделю способно положительно сказаться на когнитивных функциях и снизить вероятность развития болезни Альцгеймера.

Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яйца

К такому выводу пришли ученые после многолетнего исследования с участием пожилых людей. Итоги эксперимента подтвердили: регулярное употребление 1-2 яиц в неделю помогает предотвратить нарушения памяти и интеллекта.

Ключевым компонентом яиц, который обеспечивает этот эффект, оказался холин — витаминоподобное вещество, содержащееся в желтке. Холин способствует улучшению внимания, концентрации и даже настроения, усиливая чувствительность клеточных рецепторов к дофамину.

"Яйца — это не только источник лучшего белка при минимуме углеводов, но и кладезь полезных веществ: омега-3, лютеина и хорошего холестерина", — подчеркнула Зухра Павлова.

Уточнения

Холи́н — органическое соединение, четвертичное аммониевое основание, катион 2-гидроксиэтилтриметиламмония.



