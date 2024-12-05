Какой напиток идеально дополнит новогодний стол

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Скоро Новый год — время праздников, веселья и щедрых застолий. Среди множества традиционных угощений есть категория блюд, которую многие считают обязательной для новогоднего стола. Речь идёт о зелени и свежих овощах.

Фото: freepik новогодний стол

Салаты в меню рекомендуется обновить, отдав предпочтение лёгким, растительным рецептам. Новый год — это символ обновления, и блюда должны соответствовать этому настроению. Эксперты советуют включить в салаты больше зелени: огурцы, лук, зелёный перец, салатные листья, кабачки, сельдерей — всё это добавит свежести и яркости праздничному столу.

Основным блюдом можно выбрать запечённую рыбу — лёгкую, но питательную и праздничную. Для напитков подойдут зелёный чай с жасмином, мохито или тархун — они гармонично дополнят зелёные акценты на столе.

Считается, что обилие зелени на новогоднем столе принесёт в дом свежую энергию и благополучие в наступающем году. Лёгкость и разнообразие в меню станут отличным началом нового периода.

Уточнения

Нового́дний сто́л - атрибут встречи Нового года в большинстве стран, имеющий большие отличия, обусловленные народными традициями, страной и регионом проживания.

