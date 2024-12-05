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Как задобрить Змею в 2025 году: лучшие блюда для праздника

1:29
Еда

2025 год по восточному календарю будет годом Зеленой Деревянной Змеи. Чтобы задобрить покровительницу года, важно правильно оформить новогодний стол и подобрать подходящие блюда.

Новогодний стол
Фото: commons.wikimedia.org by Klkammerzell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Новогодний стол

Основные рекомендации для новогоднего стола-2025

Сделайте выбор в пользу лёгкой и полезной еды. Для основных блюд подойдут курица, индейка или рыба, дополненные гарниром из отварного картофеля. Змея ценит изобилие, поэтому стоит приготовить большое количество разнообразных закусок, лёгких салатов и нарезок из овощей и фруктов.

В десертах приветствуется мед, символизирующий сладость и изобилие. Также можно подать низкокалорийные пирожные или лёгкий фруктовый салат, который украсит праздничный стол.

Чего стоит избегать

На столе не должно быть блюд в форме змеи, а также жирной, копчёной, острой или консервированной пищи. Рекомендуется отказаться от красного мяса, бобовых и калорийных сладостей. Что касается напитков, крепкий алкоголь, пиво, квас и газированные напитки не приветствуются. Лучше отдать предпочтение лёгким и изысканным вариантам.

Следуя этим простым рекомендациям, можно не только создать праздничную атмосферу, но и встретить новый год в гармонии с символом 2025 года.

Уточнения

Нового́дний сто́л - атрибут встречи Нового года в большинстве стран, имеющий большие отличия, обусловленные народными традициями, страной и регионом проживания.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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