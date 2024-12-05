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Секрет идеального маринада для красной рыбы

1:19
Еда

Магазинная малосольная красная рыба часто кажется пресноватой. Если хочется добавить вкуса, можно легко приготовить её дома с изысканным маринадом. Такой способ не только улучшает вкус, но и позволяет экспериментировать с ингредиентами.

Красная рыба
Фото: commons.wikimedia.org by Jumi Kang, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красная рыба

Что понадобится для маринада (на 100 г рыбы):

  • 15 г мёда
  • 20 г соли
  • 30 г апельсинового сока
  • 1 г чёрного перца горошком
  • 5 лавровых листочков
  • 5 г коньяка
  • 3 г укропа
  • 25 г растительного масла

Для начала все компоненты, кроме соли, лаврового листа и укропа, смешиваются с помощью блендера до однородной массы. Этой смесью и солью натирают рыбу. Затем посыпают сверху измельчённым лавром и укропом.

Подготовленную рыбу перекладывают в пакет или контейнер и оставляют в холодильнике на сутки. За это время она полностью пропитается ароматами маринада и станет необычайно вкусной.

Если времени мало, можно адаптировать рецепт: рыбу нарезают тонкими ломтиками, заливают маринадом и подают к столу уже через несколько минут. Этот способ подойдёт для экспресс-подачи, сохраняя насыщенность вкуса.

Уточнения

Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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