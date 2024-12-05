Секрет идеального маринада для красной рыбы

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Магазинная малосольная красная рыба часто кажется пресноватой. Если хочется добавить вкуса, можно легко приготовить её дома с изысканным маринадом. Такой способ не только улучшает вкус, но и позволяет экспериментировать с ингредиентами.

Фото: commons.wikimedia.org by Jumi Kang, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красная рыба

Что понадобится для маринада (на 100 г рыбы):

15 г мёда

20 г соли

30 г апельсинового сока

1 г чёрного перца горошком

5 лавровых листочков

5 г коньяка

3 г укропа

25 г растительного масла

Для начала все компоненты, кроме соли, лаврового листа и укропа, смешиваются с помощью блендера до однородной массы. Этой смесью и солью натирают рыбу. Затем посыпают сверху измельчённым лавром и укропом.

Подготовленную рыбу перекладывают в пакет или контейнер и оставляют в холодильнике на сутки. За это время она полностью пропитается ароматами маринада и станет необычайно вкусной.

Если времени мало, можно адаптировать рецепт: рыбу нарезают тонкими ломтиками, заливают маринадом и подают к столу уже через несколько минут. Этот способ подойдёт для экспресс-подачи, сохраняя насыщенность вкуса.

Уточнения

Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.



