Секрет идеального маринада для красной рыбы

Магазинная малосольная красная рыба часто кажется пресноватой. Если хочется добавить вкуса, можно легко приготовить её дома с изысканным маринадом. Такой способ не только улучшает вкус, но и позволяет экспериментировать с ингредиентами.
Что понадобится для маринада (на 100 г рыбы):
Для начала все компоненты, кроме соли, лаврового листа и укропа, смешиваются с помощью блендера до однородной массы. Этой смесью и солью натирают рыбу. Затем посыпают сверху измельчённым лавром и укропом.
Подготовленную рыбу перекладывают в пакет или контейнер и оставляют в холодильнике на сутки. За это время она полностью пропитается ароматами маринада и станет необычайно вкусной.
Если времени мало, можно адаптировать рецепт: рыбу нарезают тонкими ломтиками, заливают маринадом и подают к столу уже через несколько минут. Этот способ подойдёт для экспресс-подачи, сохраняя насыщенность вкуса.
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