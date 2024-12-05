Как приготовить идеальную сборную солянку с картошкой: пошаговый рецепт

Солянка с картошкой по праву носит название "сборной", ведь в ней соединяются самые разнообразные ингредиенты: мясо, копчёности, овощи и соленья. Этот суп отличается насыщенным и ярким вкусом, который покоряет всех, кто его пробует. Особую пикантность блюду придаёт сладкий перец, который мягко оттеняет кисловатые нотки классической солянки.
Ингредиенты на 4 порции:
Шаги приготовления:
Подготовка ингредиентов
Нарежьте говядину, бекон, копчёности и грудинку полосками. Перец избавьте от семян и перегородок, затем нарежьте кубиками. Лук порубите.
Овощи
Очистите картофель и морковь, нарежьте их кубиками. Солёные огурцы очистите, удалите семена (если они крупные), а мякоть нарежьте мелкими кубиками.
Обжарка
В сотейнике разогрейте масло, добавьте бекон и обжаривайте 3 минуты. Выложите лук, перец и морковь, готовьте до румяного цвета, постоянно помешивая.
Добавление томатной пасты
Добавьте в сотейник порубленный чеснок и обжаривайте 2 минуты. Вмешайте томатную пасту, немного соли и перца. Готовьте ещё 5 минут.
Основное приготовление
Переложите зажарку в кастрюлю, залейте овощным бульоном. Добавьте мясо, копчёности и лавровый лист. Варите суп на среднем огне под крышкой 45 минут.
Финальные штрихи
Положите в кастрюлю картофель, солёные огурцы, маслины и каперсы. При необходимости добавьте соль и перец. Готовьте ещё 15 минут на медленном огне.
Подача
В каждую порцию добавьте ломтик лимона для яркости вкуса.
Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.
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