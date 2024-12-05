Как приготовить идеальную сборную солянку с картошкой: пошаговый рецепт

2:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Солянка с картошкой по праву носит название "сборной", ведь в ней соединяются самые разнообразные ингредиенты: мясо, копчёности, овощи и соленья. Этот суп отличается насыщенным и ярким вкусом, который покоряет всех, кто его пробует. Особую пикантность блюду придаёт сладкий перец, который мягко оттеняет кисловатые нотки классической солянки.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Солянка

Ингредиенты на 4 порции:

Бульон овощной — 4 л

Мякоть говядины (лопатка или огузок) — 400 г

Колбаса и копчености — 500 г

Картофель — 400 г

Сладкий перец (красный) — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 2 шт.

Огурец солёный — 2 шт.

Маслины — 70 г

Каперсы — 30 г

Масло оливковое — 2 ст. л.

Чеснок — 3 зубчика

Томатная паста — 3 ст. л.

Лавровый лист — 1 шт.

Лимон — по вкусу

Перец чёрный молотый — по вкусу Шаги приготовления:

Подготовка ингредиентов

Нарежьте говядину, бекон, копчёности и грудинку полосками. Перец избавьте от семян и перегородок, затем нарежьте кубиками. Лук порубите.

Овощи

Очистите картофель и морковь, нарежьте их кубиками. Солёные огурцы очистите, удалите семена (если они крупные), а мякоть нарежьте мелкими кубиками.

Обжарка

В сотейнике разогрейте масло, добавьте бекон и обжаривайте 3 минуты. Выложите лук, перец и морковь, готовьте до румяного цвета, постоянно помешивая.

Добавление томатной пасты

Добавьте в сотейник порубленный чеснок и обжаривайте 2 минуты. Вмешайте томатную пасту, немного соли и перца. Готовьте ещё 5 минут.

Основное приготовление

Переложите зажарку в кастрюлю, залейте овощным бульоном. Добавьте мясо, копчёности и лавровый лист. Варите суп на среднем огне под крышкой 45 минут.

Финальные штрихи

Положите в кастрюлю картофель, солёные огурцы, маслины и каперсы. При необходимости добавьте соль и перец. Готовьте ещё 15 минут на медленном огне.

Подача

В каждую порцию добавьте ломтик лимона для яркости вкуса.

Уточнения

Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.

