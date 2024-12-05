Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полезный лайфхак! Обогрейте дом кондиционером даже в -20 °C
Угнал экскаватор, вырыл яму и закопал две машины
Рыба, запечённая с овощами — прекрасная идея на горячее для новогоднего стола вместо мяса
Модные оттенки и техники окрашивания волос для зимы 2024 года
В РФС сообщили, что ФК Атланта унижает российского футболиста Миранчука
Безопасность превыше всего — в этой стране растёт число женщин-таксистов
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Эксперты рассказали про один из лучших спа-центров Чехии
Как создать идеальную клумбу с тюльпанами и нарциссами

Как приготовить идеальную сборную солянку с картошкой: пошаговый рецепт

2:30
Еда

Солянка с картошкой по праву носит название "сборной", ведь в ней соединяются самые разнообразные ингредиенты: мясо, копчёности, овощи и соленья. Этот суп отличается насыщенным и ярким вкусом, который покоряет всех, кто его пробует. Особую пикантность блюду придаёт сладкий перец, который мягко оттеняет кисловатые нотки классической солянки.

Солянка
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солянка

Ингредиенты на 4 порции:

  • Бульон овощной — 4 л
  • Мякоть говядины (лопатка или огузок) — 400 г
  • Колбаса и копчености — 500 г
  • Картофель — 400 г
  • Сладкий перец (красный) — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Огурец солёный — 2 шт.
  • Маслины — 70 г
  • Каперсы — 30 г
  • Масло оливковое — 2 ст. л.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Томатная паста — 3 ст. л.
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Лимон — по вкусу
  • Перец чёрный молотый — по вкусу

    Шаги приготовления:

Подготовка ингредиентов

Нарежьте говядину, бекон, копчёности и грудинку полосками. Перец избавьте от семян и перегородок, затем нарежьте кубиками. Лук порубите.

Овощи

Очистите картофель и морковь, нарежьте их кубиками. Солёные огурцы очистите, удалите семена (если они крупные), а мякоть нарежьте мелкими кубиками.

Обжарка

В сотейнике разогрейте масло, добавьте бекон и обжаривайте 3 минуты. Выложите лук, перец и морковь, готовьте до румяного цвета, постоянно помешивая.

Добавление томатной пасты

Добавьте в сотейник порубленный чеснок и обжаривайте 2 минуты. Вмешайте томатную пасту, немного соли и перца. Готовьте ещё 5 минут.

Основное приготовление

Переложите зажарку в кастрюлю, залейте овощным бульоном. Добавьте мясо, копчёности и лавровый лист. Варите суп на среднем огне под крышкой 45 минут.

Финальные штрихи

Положите в кастрюлю картофель, солёные огурцы, маслины и каперсы. При необходимости добавьте соль и перец. Готовьте ещё 15 минут на медленном огне.

Подача

В каждую порцию добавьте ломтик лимона для яркости вкуса.

Уточнения

Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю
Авто
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю Аудио 
Как выбрать цвет волос по знаку зодиака
Красота и стиль
Как выбрать цвет волос по знаку зодиака Аудио 
Риск для старого двигателя: когда смена масла становится критичной
Авто
Риск для старого двигателя: когда смена масла становится критичной
Популярное
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле

Самый мощный водопад на Земле спрятан под водой, а его величие поражает масштабами и значением для климата планеты.

Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Сплошная нежность на ужин — готовим запеканку из куриного филе с грибами и сыром
Сплошная нежность на ужин — готовим запеканку из куриного филе с грибами и сыром
Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду
Чугунная сковорода, как новая: простой лайфхак на вашей кухне
Эпатаж исключительной нации. Всем, кто ждёт прихода доброго Трампа, посвящается Дмитрий Плотников Ангола аплодисментами встречает Байдена за коридор Лобиту. Правильный ли выбор сделала Луанда? Любовь Степушова Вильгельм и Феня: союз врагов Артур Приймак
Ксения Бородина рассказала, как пыталась купить билет на балет Щелкунчик
Три простых шага к великолепному урожаю голубики
Сводка с фронта: к концу недели Киев потеряет Курахово, НАТО не советует Зеленскому идти на мирные переговоры
Сводка с фронта: к концу недели Киев потеряет Курахово, НАТО не советует Зеленскому идти на мирные переговоры
Последние материалы
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Эксперты рассказали про один из лучших спа-центров Чехии
Как создать идеальную клумбу с тюльпанами и нарциссами
В Италии создали первую в мире квантовую батарею
Бюджет России на 2025 год лишится дивидендов крупнейшего энергогиганта
Презентовали трейлер для транспортировки авто, который получил название Перевозчик игрушек
Может ли приём противозачаточных таблеток привести к инсульту?
Четыре популярных мифа об уходе за кожей, в которые пора перестать верить
Во время дождя вода протекает в дом и течёт по стенам? Вот гениальный способ всё исправить!
В Госдуме сообщили, что МОК не снизит критерии нейтрального статуса для россиян
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.