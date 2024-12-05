Секреты заваривания вкусного и полезного ромашкового чая

0:51 Your browser does not support the audio element. Еда

В чем польза ромашкового чая для здоровья

Ромашковый чай богат антиоксидантами — флавоноидами. Они поддерживают здоровье сердца и кровеносных сосудов, а также снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: commons.wikimedia.org by Böhringer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Ромашки

Напиток снижает артериальное давление, нормализует уровень холестерина в крови, укрепляет иммунитет. Также известно, что ромашковый чай снижает тревожность и помогает справиться со стрессом.

Как правильно заваривать ромашковый чай

Чтобы напиток получился вкусным и полезным, полейте ромашку горячей водой, но не кипятком. Подождите примерно 10 минут после того, как чайник закипит. Затем заваривайте ромашковый чай в течение 5-10 минут. При желании в чай можно добавить сахар, мед или молоко.

Уточнения

Рома́шка (лат. Matricária) — род однолетних цветковых растений семейства астровые, или сложноцветные (Asteraceae), по современной классификации объединяет около 70 видов невысоких пахучих трав, цветущих с первого года жизни.

