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Секреты заваривания вкусного и полезного ромашкового чая

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Еда

В чем польза ромашкового чая для здоровья

Ромашковый чай богат антиоксидантами — флавоноидами. Они поддерживают здоровье сердца и кровеносных сосудов, а также снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ромашки
Фото: commons.wikimedia.org by Böhringer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Ромашки

Напиток снижает артериальное давление, нормализует уровень холестерина в крови, укрепляет иммунитет. Также известно, что ромашковый чай снижает тревожность и помогает справиться со стрессом.

Как правильно заваривать ромашковый чай

Чтобы напиток получился вкусным и полезным, полейте ромашку горячей водой, но не кипятком. Подождите примерно 10 минут после того, как чайник закипит. Затем заваривайте ромашковый чай в течение 5-10 минут. При желании в чай можно добавить сахар, мед или молоко.

Уточнения

Рома́шка (лат. Matricária) — род однолетних цветковых растений семейства астровые, или сложноцветные (Asteraceae), по современной классификации объединяет около 70 видов невысоких пахучих трав, цветущих с первого года жизни.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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