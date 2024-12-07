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Как приготовить домашний лимонный творог для укрепления костей и сердца

1:43
Еда

Творог давно известен как полезный молочный продукт, богатый кальцием, который особенно важен для пожилых людей. Однако диетолог Маргарита Королева рекомендует готовить творог дома с добавлением лимона. По её словам, такая смесь не только укрепляет кости и суставы, но также улучшает память, работу сердца и общее самочувствие.

Творог
Фото: commons.wikimedia.org by Сворад, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Творог

Как приготовить лимонный творог?

Для "волшебной" смеси вам понадобится:

  • 1 литр молока
  • 1 лимон

Процесс приготовления:

  1. Поставьте молоко на плиту и нагрейте его, не доводя до кипения.
  2. Выжмите сок лимона и влейте его в кастрюлю с горячим молоком.
  3. Перемешайте молоко и снимите кастрюлю с огня.
  4. Когда творог отделится от сыворотки, процедите его через марлю или ситечко.

Как употреблять лимонный творог?

Готовый творог можно употреблять без добавления соли или сахара. Чтобы усилить полезные свойства, можно добавить ложку мёда или сметаны.

Польза лимонного творога

  1. Укрепляет кости и суставы. Высокое содержание кальция поддерживает здоровье опорно-двигательной системы.
  2. Улучшает работу сердца. Компоненты лимона и молока благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему.
  3. Стимулирует память и общее самочувствие. Лимонный сок содержит витамины и антиоксиданты, которые поддерживают когнитивные функции.

Лимонный творог — это простой и полезный продукт, который особенно рекомендуется пожилым людям. Регулярное употребление этой смеси поможет сохранить здоровье и продлить активную жизнь.

Уточнения

Лимо́н — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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