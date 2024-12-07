Как приготовить домашний лимонный творог для укрепления костей и сердца

Творог давно известен как полезный молочный продукт, богатый кальцием, который особенно важен для пожилых людей. Однако диетолог Маргарита Королева рекомендует готовить творог дома с добавлением лимона. По её словам, такая смесь не только укрепляет кости и суставы, но также улучшает память, работу сердца и общее самочувствие.
Для "волшебной" смеси вам понадобится:
Готовый творог можно употреблять без добавления соли или сахара. Чтобы усилить полезные свойства, можно добавить ложку мёда или сметаны.
Лимонный творог — это простой и полезный продукт, который особенно рекомендуется пожилым людям. Регулярное употребление этой смеси поможет сохранить здоровье и продлить активную жизнь.
Лимо́н — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.
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