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Замачивание орехов: как сделать продукт безопасным и вкусным

1:54
Еда

Орехи — это не только вкусное лакомство, но и кладезь полезных веществ. Однако перед тем как подать их к столу, важно правильно подготовить продукт. Такой подход поможет не только сохранить все полезные свойства, но и избежать возможных проблем со здоровьем.

Орехи
Фото: pxhere.com by piviso.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Орехи

Почему нужно замачивать орехи?

Орехи содержат фитиновую кислоту, которая может негативно влиять на организм, мешая усвоению некоторых минералов. Простое замачивание в воде помогает снизить уровень этой кислоты, делая продукт более безопасным и полезным.

Кроме того, при замачивании изменяется химический состав орехов: они становятся более питательными, а уровень витаминов и полезных веществ увеличивается.

Как правильно замачивать орехи?

  1. Тщательно промойте.
    Перед замачиванием орехи нужно хорошо промыть под проточной водой.
  2. Замочите в воде.
    Положите орехи в миску и залейте их водой комнатной температуры.
  3. Время замачивания.
    Оставьте орехи в воде на 6 часов, а лучше — на ночь.
  4. Слейте воду и промойте.
    После замачивания воду нужно слить, а орехи ещё раз промыть.
  5. Проверьте качество.
    Если вода окрасилась, орехи могут быть обработаны химикатами. Такие плоды лучше не употреблять.
  6. Высушите орехи.
    Разложите их на бумажном или тканевом полотенце и дайте полностью высохнуть.

Как хранить замоченные орехи?

Вымытые орехи лучше всего съесть сразу или хранить в холодильнике не более трёх часов.

Правильная подготовка орехов не только улучшает их вкусовые качества, но и делает их более безопасными для здоровья. Замачивание — это простой способ извлечь максимум пользы из этого полезного продукта.

Уточнения

Орехи (в кулинарии) — сухие съедобные плоды или семена. Обычно имеют высокое содержание жира. Используются в самых разных съедобных целях, в том числе в выпечке, в качестве закусок (жареных или сырых) и в качестве ароматизатора.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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