Иммунолог объяснил, почему чечевица помогает бороться с лишним весом

Чечевица — полезный и недорогой продукт, о котором часто забывают. Врач Елена Малышева выразила удивление, почему этот ценный источник здоровья игнорируют многие семьи. Она отметила, что чечевица оказывает положительное воздействие на пищеварительную систему и способствует общему очищению организма.
Чечевица обладает уникальной способностью разбухать в желудке, поглощая токсины и шлаки. Благодаря этому продукт работает как природный очиститель, помогая вывести вредные вещества естественным путём.
Малышева подчёркивает, что регулярное употребление чечевицы — это простой способ поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта.
Коллега Малышевой, иммунолог Андрей Продеус, добавил, что чечевица помогает не только очищать организм, но и бороться с лишним весом. Этот продукт снижает тягу к сладкому благодаря воздействию на микрофлору кишечника.
"Благодаря чечевице человек худеет, так как "плохие" микробы, которые заставляют нас есть сладкое, не работают", — объяснил Продеус.
Чечевица — это универсальный продукт, который помогает очищать организм, контролировать вес и улучшать пищеварение. Как отмечают эксперты, её регулярное употребление должно стать полезной привычкой для каждой семьи.
Чечеви́ца — род травянистых растений семейства Бобовые (Fabaceae), включающий несколько видов из Средиземноморья, Малой Азии, Закавказья и Средней Азии.
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