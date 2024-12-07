Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Работаешь в праздники? Вот как получить двойную оплату и не прогадать
Ошибки водителей зимой, которые губят АКПП
Уникальные очки от британских учёных защитят от эпиприпадков
Сигнал для глубин космоса: НАСА устанавливает новый стандарт космической связи
Британия не пустила в страну рок-музыканта из США за его криминальное прошлое
Зима без стресса: как выбрать снегоуборщик, который справится за вас
Простые шаги, чтобы победить отеки и вернуть форму
Бежать или остаться? Херсон готовится к заходу русских войск
Евгений Климов стал обладателем первой медали в зимнем сезоне

Иммунолог объяснил, почему чечевица помогает бороться с лишним весом

1:53
Еда

Чечевица — полезный и недорогой продукт, о котором часто забывают. Врач Елена Малышева выразила удивление, почему этот ценный источник здоровья игнорируют многие семьи. Она отметила, что чечевица оказывает положительное воздействие на пищеварительную систему и способствует общему очищению организма.

чечевица
Фото: commons.wikimedia.org by Mytinytank, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
чечевица

Польза чечевицы для желудка

Чечевица обладает уникальной способностью разбухать в желудке, поглощая токсины и шлаки. Благодаря этому продукт работает как природный очиститель, помогая вывести вредные вещества естественным путём.

Малышева подчёркивает, что регулярное употребление чечевицы — это простой способ поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта.

Чечевица и похудение

Коллега Малышевой, иммунолог Андрей Продеус, добавил, что чечевица помогает не только очищать организм, но и бороться с лишним весом. Этот продукт снижает тягу к сладкому благодаря воздействию на микрофлору кишечника.

"Благодаря чечевице человек худеет, так как "плохие" микробы, которые заставляют нас есть сладкое, не работают", — объяснил Продеус.


Почему чечевица должна быть на столе?

  1. Очищение организма. Поглощает токсины и способствует их выводу.
  2. Польза для пищеварения. Помогает поддерживать здоровье ЖКТ.
  3. Похудение. Уменьшает тягу к сладкому и регулирует аппетит.
  4. Доступность. Чечевица стоит недорого, но приносит массу пользы.

Чечевица — это универсальный продукт, который помогает очищать организм, контролировать вес и улучшать пищеварение. Как отмечают эксперты, её регулярное употребление должно стать полезной привычкой для каждой семьи.

Уточнения

Чечеви́ца — род травянистых растений семейства Бобовые (Fabaceae), включающий несколько видов из Средиземноморья, Малой Азии, Закавказья и Средней Азии.
 
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Советы
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ Аудио 
Почему узвар считается более полезным напитком, чем компот
Еда и рецепты
Почему узвар считается более полезным напитком, чем компот Аудио 
Палеонтологи отыскали чудо спустя 200 млн лет и даже дали ему имя
Наука и техника
Палеонтологи отыскали чудо спустя 200 млн лет и даже дали ему имя Аудио 
Популярное
Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца

Елена Преснякова, бабушка Никиты Преснякова по отцу, рассказала, что её внук в последнее время стал очень закрытым и отдалился от родных.

Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус
Родной язык ближе к душе, а иностранный — к телу? Учёные ответили на этот вопрос Игорь Буккер Сводка с фронта: ВСУ близки к потере сразу пяти городов, депутаты Рады готовятся бежать из страны Дмитрий Плотников Военный бюджет Украины на 2025 год почти не вырастет, но жить лучше не получится Андрей Николаев
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Почему шотландские кошки такие злые? Интересные факты
Почему шотландские кошки такие злые? Интересные факты
Последние материалы
Иммунолог объяснил, почему чечевица помогает бороться с лишним весом
Британия не пустила в страну рок-музыканта из США за его криминальное прошлое
Зима без стресса: как выбрать снегоуборщик, который справится за вас
Простые шаги, чтобы победить отеки и вернуть форму
Бежать или остаться? Херсон готовится к заходу русских войск
Евгений Климов стал обладателем первой медали в зимнем сезоне
Сушёный базилик и печень трески: необычный рецепт здоровья для женщин
Родной язык ближе к душе, а иностранный — к телу? Учёные ответили на этот вопрос
Конго в режиме готовности из-за смертельной болезни
Избавляемся от мошек в горшках с цветами: простой способ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.