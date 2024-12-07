Иммунолог объяснил, почему чечевица помогает бороться с лишним весом

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Чечевица — полезный и недорогой продукт, о котором часто забывают. Врач Елена Малышева выразила удивление, почему этот ценный источник здоровья игнорируют многие семьи. Она отметила, что чечевица оказывает положительное воздействие на пищеварительную систему и способствует общему очищению организма.

Фото: commons.wikimedia.org by Mytinytank, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ чечевица

Польза чечевицы для желудка

Чечевица обладает уникальной способностью разбухать в желудке, поглощая токсины и шлаки. Благодаря этому продукт работает как природный очиститель, помогая вывести вредные вещества естественным путём.

Малышева подчёркивает, что регулярное употребление чечевицы — это простой способ поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта.

Чечевица и похудение

Коллега Малышевой, иммунолог Андрей Продеус, добавил, что чечевица помогает не только очищать организм, но и бороться с лишним весом. Этот продукт снижает тягу к сладкому благодаря воздействию на микрофлору кишечника.

"Благодаря чечевице человек худеет, так как "плохие" микробы, которые заставляют нас есть сладкое, не работают", — объяснил Продеус.



Почему чечевица должна быть на столе?

Очищение организма. Поглощает токсины и способствует их выводу. Польза для пищеварения. Помогает поддерживать здоровье ЖКТ. Похудение. Уменьшает тягу к сладкому и регулирует аппетит. Доступность. Чечевица стоит недорого, но приносит массу пользы.

Чечевица — это универсальный продукт, который помогает очищать организм, контролировать вес и улучшать пищеварение. Как отмечают эксперты, её регулярное употребление должно стать полезной привычкой для каждой семьи.

Уточнения

Чечеви́ца — род травянистых растений семейства Бобовые (Fabaceae), включающий несколько видов из Средиземноморья, Малой Азии, Закавказья и Средней Азии.





