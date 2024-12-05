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Оригинальные идеи приготовления омлета без молока

1:05
Еда

Вода

Вы можете просто использовать воду вместо молока. Она работает так же хорошо с точки зрения текстуры.

Омлет
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Омлет

Сливки

Если у вас есть жирные сливки, они могут добавить насыщенную и кремовую текстуру вашему омлету. Они являются отличным заменителем молока.

Бульон

Вместо молока можно использовать овощной или куриный бульон. Это придаст омлету другой вкус, сделав его пикантным.

Йогурт

Простой йогурт может придать сливочность вашим яйцам без использования молока. Обязательно хорошо взбейте его с яйцами.

Кокосовое молоко

Если вы открыты для уникальных вкусов, кокосовое молоко может стать безмолочной альтернативой, которая придаст омлету слегка тропический вкус.

Сыр

Сыр может придать омлету сливочность и аромат. Хорошо подойдут такие варианты, как чеддер, моцарелла или фета.

Тофу

Если вы предпочитаете безмолочный и растительный вариант, раскрошенный тофу хорошо подходит для омлета.

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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