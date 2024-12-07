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Сушёный базилик и печень трески: необычный рецепт здоровья для женщин

1:43
Еда

С возрастом организму становится сложнее усваивать витамины и микроэлементы, а кальций вымывается гораздо быстрее. Это делает кости хрупкими, что повышает риск серьёзных травм. Телеведущая и врач Елена Малышева дала рекомендации, как восполнить важные элементы и укрепить здоровье.

Базилик
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Базилик

Кальций: неожиданный источник

Многие считают, что для восполнения кальция нужно есть молочные продукты или рыбу. Но Малышева предложила обратить внимание на сушёный базилик. Этот продукт содержит внушительное количество кальция и может стать частью ежедневного рациона.

Витамин D: лидер среди продуктов

Печень трески — абсолютный чемпион по содержанию витамина D, который помогает организму усваивать кальций. Включив её в своё меню, можно значительно укрепить костную ткань.

Витамин А: для кожи и зрения

Ещё один важный продукт для женщин зрелого возраста — морковь. Ежедневная порция в 30-35 граммов обеспечит организм витамином А, который поддерживает здоровье кожи и зрения.

Витамин С: король витаминов

Для укрепления сосудов и снижения уровня холестерина Елена Малышева советует включить в рацион продукты, богатые витамином С. Этот витамин помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и укрепляет иммунитет.

Сбалансированный рацион — ключ к здоровью в зрелом возрасте. Сушёный базилик, печень трески, морковь и витамин С помогут укрепить кости, улучшить состояние кожи и сохранить зрение.

Уточнения

Витами́ны — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды). 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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