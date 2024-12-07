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Кипячение или пастеризация: как защитить себя от инфекций в молоке

1:50
Еда

Строки из детской песенки о пользе молока знакомы всем с детства. Но, как отмечает врач и телеведущий Александр Мясников, пить молоко нужно с умом. Этот напиток действительно богат кальцием, но его употребление в сыром виде может нести серьёзный риск для здоровья.

Молоко
Фото: mos.ru by Евгений Самарин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоко

Мясников подчеркнул: сырое молоко может содержать опасные бактерии, которые провоцируют заболевания желудочно-кишечного тракта. В отдельных случаях такие инфекции могут оказаться смертельными.

"Непастеризованное молоко — источник опасных инфекций, таких как бруцеллёз и туберкулёз. Пить молоко из-под коровы без обработки недопустимо", — отметил врач.


Почему сырое молоко опасно?

Мясников объяснил, что сырое молоко может быть заражено патогенными микроорганизмами, которые не всегда видны или ощущаются по вкусу. Среди них:

  • Бруцеллёз. Это инфекционное заболевание, передающееся через молочные продукты.
  • Туберкулёз. Молоко может быть переносчиком бактерий, вызывающих эту опасную болезнь.
  • Эти бактерии устойчивы к обычным методам очистки, но полностью уничтожаются при кипячении или пастеризации.

Как безопасно употреблять молоко?

Чтобы свести риски к нулю, важно:

  • Покупать молоко только у проверенных производителей. Предпочитайте пастеризованные или ультрапастеризованные продукты.
  • Кипятить сырое молоко. Даже домашнее молоко из-под коровы требует термической обработки перед употреблением.

Молоко остаётся полезным источником кальция и других микроэлементов, но только если его употреблять безопасно. Убедитесь, что напиток прошёл термическую обработку, чтобы избежать серьёзных инфекций.

Уточнения

Пастериза́ция — процесс уничтожения вегетативных форм микроорганизмов (кроме термофильных) в жидких средах, пищевых продуктах путём однократного и непродолжительного их нагрева до температур ниже 100 °C, обычно путём нагревания чаще всего жидких продуктов или веществ до 60 °C в течение 60 минут или при температуре 70—80 °C в течение 30 минут. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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