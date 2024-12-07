Кипячение или пастеризация: как защитить себя от инфекций в молоке

Строки из детской песенки о пользе молока знакомы всем с детства. Но, как отмечает врач и телеведущий Александр Мясников, пить молоко нужно с умом. Этот напиток действительно богат кальцием, но его употребление в сыром виде может нести серьёзный риск для здоровья.
Мясников подчеркнул: сырое молоко может содержать опасные бактерии, которые провоцируют заболевания желудочно-кишечного тракта. В отдельных случаях такие инфекции могут оказаться смертельными.
"Непастеризованное молоко — источник опасных инфекций, таких как бруцеллёз и туберкулёз. Пить молоко из-под коровы без обработки недопустимо", — отметил врач.
Мясников объяснил, что сырое молоко может быть заражено патогенными микроорганизмами, которые не всегда видны или ощущаются по вкусу. Среди них:
Чтобы свести риски к нулю, важно:
Молоко остаётся полезным источником кальция и других микроэлементов, но только если его употреблять безопасно. Убедитесь, что напиток прошёл термическую обработку, чтобы избежать серьёзных инфекций.
Пастериза́ция — процесс уничтожения вегетативных форм микроорганизмов (кроме термофильных) в жидких средах, пищевых продуктах путём однократного и непродолжительного их нагрева до температур ниже 100 °C, обычно путём нагревания чаще всего жидких продуктов или веществ до 60 °C в течение 60 минут или при температуре 70—80 °C в течение 30 минут.
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