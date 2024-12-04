Рецепт влажного цитрусового торта

Новый год у многих ассоциируется с цитрусовыми. Попробуйте удивить гостей и приготовьте вкусный апельсиновый торт.
1 апельсин (цедра и мякоть, без косточек), 80 мл подсолнечного масла, 3 яйца комнатной температуры, 200 г сахара, 1 ч. л. корицы, 2 ч. л. экстракта ванили, 250 г муки.
Приятного аппетита!
Ци́трусовые (лат. Citrinae) — подтриба цветковых древесных растений семейства Рутовые (Rutaceae), входит в трибу Aurantieae подсемейства Померанцевые (Aurantioideae).
Корицей называется и высушенная кора дерева, которая используется в качестве пряности.
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