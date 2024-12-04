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Рецепт влажного цитрусового торта

0:59
Еда

Новый год у многих ассоциируется с цитрусовыми. Попробуйте удивить гостей и приготовьте вкусный апельсиновый торт.

Апельсины
Фото: commons.wikimedia.org by Figiu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Апельсины

Ингредиенты

1 апельсин (цедра и мякоть, без косточек), 80 мл подсолнечного масла, 3 яйца комнатной температуры, 200 г сахара, 1 ч. л. корицы, 2 ч. л. экстракта ванили, 250 г муки.

Приготовление

  1. Заранее включите духовку на 180 градусов.
  2. В чашу блендера положите очищенный и разрезанный на 4 части апельсин.
  3. Добавьте подсолнечное масло, по одному яйцу, сахар, корицу и ваниль. Пробейте блендером.
  4. Добавьте к массе муку. Пробейте ещё раз.
  5. Залейте в предварительно смазанную форму.
  6. Выпекайте в течение 35 — 40 и дайте остыть.
  7. Посыпьте сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Уточнения

Ци́трусовые (лат. Citrinae) — подтриба цветковых древесных растений семейства Рутовые (Rutaceae), входит в трибу Aurantieae подсемейства Померанцевые (Aurantioideae).

Корицей называется и высушенная кора дерева, которая используется в качестве пряности.

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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