Рецепт влажного цитрусового торта

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Новый год у многих ассоциируется с цитрусовыми. Попробуйте удивить гостей и приготовьте вкусный апельсиновый торт.

Фото: commons.wikimedia.org by Figiu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Апельсины

Ингредиенты

1 апельсин (цедра и мякоть, без косточек), 80 мл подсолнечного масла, 3 яйца комнатной температуры, 200 г сахара, 1 ч. л. корицы, 2 ч. л. экстракта ванили, 250 г муки.

Приготовление

Заранее включите духовку на 180 градусов. В чашу блендера положите очищенный и разрезанный на 4 части апельсин. Добавьте подсолнечное масло, по одному яйцу, сахар, корицу и ваниль. Пробейте блендером. Добавьте к массе муку. Пробейте ещё раз. Залейте в предварительно смазанную форму. Выпекайте в течение 35 — 40 и дайте остыть. Посыпьте сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Уточнения

Ци́трусовые (лат. Citrinae) — подтриба цветковых древесных растений семейства Рутовые (Rutaceae), входит в трибу Aurantieae подсемейства Померанцевые (Aurantioideae).



Корицей называется и высушенная кора дерева, которая используется в качестве пряности.

