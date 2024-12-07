Простой тест на крахмал: как понять, подходит ли картошка для салата

Картофель — один из ключевых ингредиентов в салатах, но выбор неправильного сорта может испортить блюдо. Картошка либо разварится в кашу, либо останется слишком твёрдой, нарушая текстуру салата.
Картофель состоит из крахмала и воды. В зависимости от их пропорций, сорта делятся на 4 категории:
Если категория не указана на упаковке, можно определить тип картофеля по внешнему виду:
Чтобы проверить картофель дома, разрежьте клубень пополам и потрите половинки друг об друга.
Сорта картофеля, которые кулинары советуют использовать в салатах:
Эти сорта обладают плотной текстурой, что позволяет сохранить форму кубиков и долек после варки.
При выборе картофеля для салатов важно учитывать текстуру и содержание крахмала. Отдавайте предпочтение плотным сортам, чтобы картошка не разварилась и гармонично вписалась в блюдо.
Крахма́л — органическое вещество с формулой (C6H10O5)n, смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, мономером которых является альфа-глюкоза. Крахмал синтезируется растениями в хлоропластах с использованием энергии света при фотосинтезе.
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