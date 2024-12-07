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Финики и их влияние на кровь: защита от болезней сердца и гипертонии

1:44
Еда

Финики — не только сладкий десерт, но и мощный инструмент для укрепления здоровья. Диетолог Маргарита Королева уверена, что регулярное употребление этих плодов способно предотвратить ряд серьёзных заболеваний. Достаточно съедать всего 5-6 фиников в день, чтобы нормализовать множество важных показателей.

糖蜜枣 Zizyphus jujuba Сладкий финик (10085356806)
Фото: commons.wikimedia.org by Nikolaj Potanin from Russia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
糖蜜枣 Zizyphus jujuba Сладкий финик (10085356806)

Полезные свойства фиников

  1. Снижают холестерин и защищают от сердечного приступа.
    Высокое содержание калия делает финики незаменимыми для здоровья сердца и сосудов. Этот элемент помогает гипертоникам и снижает риск инсультов.
  2. Очищают сосуды.
    Благодаря своей способности снижать уровень холестерина и предотвращать образование тромбов, финики помогают поддерживать здоровье кровеносной системы.
  3. Поддерживают кровоток.
    Пять фиников содержат около 80 мг магния, который отвечает за правильное кровообращение и укрепление сосудов.
  4. Улучшают состав крови.
    В составе плодов есть железо, необходимое для транспортировки кислорода через кровь. Это положительно влияет на уровень гемоглобина и количество эритроцитов.

Как употреблять финики?

Диетолог рекомендует съедать 5-6 фиников ежедневно. Это количество достаточно, чтобы ощутить их полезное воздействие, не перегружая организм сахаром.

Финики — это не только вкусное лакомство, но и эффективный способ заботы о здоровье сердца, сосудов и крови. Регулярное употребление этих плодов поможет снизить риск серьёзных заболеваний и поддерживать организм в тонусе.

Уточнения

Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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