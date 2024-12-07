Финики — не только сладкий десерт, но и мощный инструмент для укрепления здоровья. Диетолог Маргарита Королева уверена, что регулярное употребление этих плодов способно предотвратить ряд серьёзных заболеваний. Достаточно съедать всего 5-6 фиников в день, чтобы нормализовать множество важных показателей.
Диетолог рекомендует съедать 5-6 фиников ежедневно. Это количество достаточно, чтобы ощутить их полезное воздействие, не перегружая организм сахаром.
Финики — это не только вкусное лакомство, но и эффективный способ заботы о здоровье сердца, сосудов и крови. Регулярное употребление этих плодов поможет снизить риск серьёзных заболеваний и поддерживать организм в тонусе.
Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Елена Преснякова, бабушка Никиты Преснякова по отцу, рассказала, что её внук в последнее время стал очень закрытым и отдалился от родных.