Замороженные или варёные: как правильно жарить пельмени

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Как пожарить пельмени: секреты вкусного блюда от экспертов

Пельмени часто воспринимаются как простое блюдо на скорую руку. Однако их можно приготовить так, чтобы получилось не просто сытно, но и вкусно. Если варёные пельмени уже надоели, попробуйте пожарить их — это добавит привычному блюду румяную корочку и новый вкус.

Фото: commons.wikimedia.org by Sebleouf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Жареные пельмени

Жарим пельмени правильно

Какие пельмени можно жарить?

Обжарке подходят:

Замороженные пельмени.

Варёные пельмени, оставшиеся с прошлого ужина.

Свежеслепленные полуфабрикаты.

Рецепт жарки замороженных пельменей

Разогрейте сковороду.

Налейте растительное масло и дождитесь, пока оно станет горячим. Выложите пельмени.

Замороженные пельмени кладут сразу на горячую сковороду. Обжарьте до корочки.

Готовьте на среднем огне 5-7 минут, не мешая, пока пельмени не покроются румяной корочкой. Доведите до готовности.

Если сомневаетесь, что пельмени прожарились внутри, добавьте немного горячей воды или бульона, накройте крышкой и тушите на среднем огне ещё 2-3 минуты. Подача.

Подавайте с любимыми соусами: сметаной, сырным или чесночным.

Полезные советы

Свежие пельмени тоже можно жарить. Просто обжаривайте их чуть дольше, чтобы тесто и начинка успели приготовиться.

Не забывайте о температуре. Если масло недостаточно горячее, пельмени могут прилипнуть к сковороде.

Румяная корочка — признак успеха. Оставьте пельмени на сковороде без перемешивания, пока не увидите золотистый оттенок.

Жареные пельмени — это простой способ разнообразить привычное блюдо. Они подойдут как для быстрого ужина, так и для уютной трапезы с семьёй. Следуйте этим советам, и ваши пельмени всегда будут идеальными.

Уточнения

Пельме́ни — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде. Было заимствовано русскими жителями Прикамья, Урала и Сибири у финно-угорских народов, получив широкое распространение в русской и советской кухнях.



