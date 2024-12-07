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Замороженные или варёные: как правильно жарить пельмени

2:00
Еда

Как пожарить пельмени: секреты вкусного блюда от экспертов

Пельмени часто воспринимаются как простое блюдо на скорую руку. Однако их можно приготовить так, чтобы получилось не просто сытно, но и вкусно. Если варёные пельмени уже надоели, попробуйте пожарить их — это добавит привычному блюду румяную корочку и новый вкус.

Жареные пельмени
Фото: commons.wikimedia.org by Sebleouf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Жареные пельмени

Жарим пельмени правильно

Какие пельмени можно жарить?

Обжарке подходят:

  • Замороженные пельмени.
  • Варёные пельмени, оставшиеся с прошлого ужина.
  • Свежеслепленные полуфабрикаты.

Рецепт жарки замороженных пельменей

  1. Разогрейте сковороду.
    Налейте растительное масло и дождитесь, пока оно станет горячим.
  2. Выложите пельмени.
    Замороженные пельмени кладут сразу на горячую сковороду.
  3. Обжарьте до корочки.
    Готовьте на среднем огне 5-7 минут, не мешая, пока пельмени не покроются румяной корочкой.
  4. Доведите до готовности.
    Если сомневаетесь, что пельмени прожарились внутри, добавьте немного горячей воды или бульона, накройте крышкой и тушите на среднем огне ещё 2-3 минуты.
  5. Подача.
    Подавайте с любимыми соусами: сметаной, сырным или чесночным.

Полезные советы

Свежие пельмени тоже можно жарить. Просто обжаривайте их чуть дольше, чтобы тесто и начинка успели приготовиться.
Не забывайте о температуре. Если масло недостаточно горячее, пельмени могут прилипнуть к сковороде.
Румяная корочка — признак успеха. Оставьте пельмени на сковороде без перемешивания, пока не увидите золотистый оттенок.

Жареные пельмени — это простой способ разнообразить привычное блюдо. Они подойдут как для быстрого ужина, так и для уютной трапезы с семьёй. Следуйте этим советам, и ваши пельмени всегда будут идеальными.

Уточнения

Пельме́ни — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде. Было заимствовано русскими жителями Прикамья, Урала и Сибири у финно-угорских народов, получив широкое распространение в русской и советской кухнях.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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