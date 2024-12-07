Замороженные или варёные: как правильно жарить пельмени

Пельмени часто воспринимаются как простое блюдо на скорую руку. Однако их можно приготовить так, чтобы получилось не просто сытно, но и вкусно. Если варёные пельмени уже надоели, попробуйте пожарить их — это добавит привычному блюду румяную корочку и новый вкус.
Обжарке подходят:
Свежие пельмени тоже можно жарить. Просто обжаривайте их чуть дольше, чтобы тесто и начинка успели приготовиться.
Не забывайте о температуре. Если масло недостаточно горячее, пельмени могут прилипнуть к сковороде.
Румяная корочка — признак успеха. Оставьте пельмени на сковороде без перемешивания, пока не увидите золотистый оттенок.
Жареные пельмени — это простой способ разнообразить привычное блюдо. Они подойдут как для быстрого ужина, так и для уютной трапезы с семьёй. Следуйте этим советам, и ваши пельмени всегда будут идеальными.
Пельме́ни — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде. Было заимствовано русскими жителями Прикамья, Урала и Сибири у финно-угорских народов, получив широкое распространение в русской и советской кухнях.
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