Технология жарки замороженных котлет: просто, быстро и безопасно

Замороженные котлеты — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто хочет быстро приготовить обед или ужин. Важно помнить, что вкус и качество блюда во многом зависят от правильной технологии приготовления.
Не имеет значения, домашний это полуфабрикат или покупной, из мяса, рыбы, птицы или овощей — все котлеты нужно готовить правильно. Главное правило: никогда не размораживайте котлеты перед жаркой, чтобы они не потеряли форму и не развалились.
Эксперты рекомендуют доставать котлеты из морозилки, пока нагревается сковорода.
Если масло начинает слегка дымиться, лучше снять сковороду с огня и дать ей немного остыть, прежде чем выкладывать котлеты.
При соблюдении этих простых рекомендаций замороженные котлеты станут не только быстрым, но и вкусным решением для вашего стола.
Котле́та — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя, приготовленное без применения какого-либо соуса.
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