Технология жарки замороженных котлет: просто, быстро и безопасно

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Как правильно готовить замороженные котлеты: советы экспертов

Замороженные котлеты — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто хочет быстро приготовить обед или ужин. Важно помнить, что вкус и качество блюда во многом зависят от правильной технологии приготовления.

Фото: commons.wikimedia.org by Nickispeaki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Котлеты из капусты

Замороженные котлеты: что важно знать?

Не имеет значения, домашний это полуфабрикат или покупной, из мяса, рыбы, птицы или овощей — все котлеты нужно готовить правильно. Главное правило: никогда не размораживайте котлеты перед жаркой, чтобы они не потеряли форму и не развалились.

Эксперты рекомендуют доставать котлеты из морозилки, пока нагревается сковорода.

Как правильно разогреть сковороду?

Масло должно быть горячим, но не раскалённым.

Если котлета попадёт в раскалённое масло, замороженная корочка вызовет жирные брызги, которые могут не только испачкать кухню, но и привести к ожогам.

Сигнал о готовности масла.

Если масло начинает слегка дымиться, лучше снять сковороду с огня и дать ей немного остыть, прежде чем выкладывать котлеты.

Технология жарки:

Обжарьте котлеты на сильном огне в течение 1,5–2 минут с каждой стороны, чтобы получить аппетитную румяную корочку.

Уменьшите огонь, накройте сковороду крышкой и тушите котлеты ещё 8–20 минут.

Альтернатива: отправьте котлеты в духовку на то же время при умеренной температуре.



При соблюдении этих простых рекомендаций замороженные котлеты станут не только быстрым, но и вкусным решением для вашего стола.

Уточнения

Котле́та — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя, приготовленное без применения какого-либо соуса.



