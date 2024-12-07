Почему эксперты выбирают топлёное масло вместо подсолнечного

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Эксперт рассказал, почему не использует подсолнечное масло

71-летний врач и телеведущий Александр Мясников поделился секретом своего подхода к приготовлению пищи. Он избегает подсолнечного и оливкового масла, объясняя, почему это важно для здоровья.

Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оливковое масло

Миллионы людей по всему миру готовят на подсолнечном масле, рафинированном или нерафинированном. Однако доктор предупреждает: при нагревании масло выделяет токсичные вещества, включая канцерогены и трансжиры, которые могут нанести вред организму.

Он рассказал, что сам готовит исключительно на топлёном сливочном масле. По его словам, это абсолютно безопасный продукт, который можно смело использовать для жарки.

«Топлёное масло — это высококонцентрированный жир из насыщенных жирных кислот. При нагревании оно не выделяет вредных веществ», — объяснил врач.

Мясников подчёркивает, что правильный выбор масла может существенно снизить риски для здоровья и улучшить качество пищи.

Уточнения

Канцероге́н — факторы окружающей среды, воздействие которых на организм человека или животного повышает вероятность возникновения злокачественных опухолей.



