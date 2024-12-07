Почему эксперты выбирают топлёное масло вместо подсолнечного

71-летний врач и телеведущий Александр Мясников поделился секретом своего подхода к приготовлению пищи. Он избегает подсолнечного и оливкового масла, объясняя, почему это важно для здоровья.
Миллионы людей по всему миру готовят на подсолнечном масле, рафинированном или нерафинированном. Однако доктор предупреждает: при нагревании масло выделяет токсичные вещества, включая канцерогены и трансжиры, которые могут нанести вред организму.
Он рассказал, что сам готовит исключительно на топлёном сливочном масле. По его словам, это абсолютно безопасный продукт, который можно смело использовать для жарки.
«Топлёное масло — это высококонцентрированный жир из насыщенных жирных кислот. При нагревании оно не выделяет вредных веществ», — объяснил врач.
Мясников подчёркивает, что правильный выбор масла может существенно снизить риски для здоровья и улучшить качество пищи.
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