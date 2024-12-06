Опасная привычка: 3 продукта, которые нельзя разогревать повторно

Не всякую пищу можно безопасно разогреть повторно. Диетолог Харини Бала объяснила, какие продукты не стоит нагревать снова и почему это может быть опасно для здоровья.
Патогенные микроорганизмы, такие как кишечная палочка или листерия, могут активизироваться при повторном нагревании и стать причиной пищевого отравления.
Шпинат.
Листовая зелень содержит щавелевую кислоту, которая при повторном нагревании превращается в токсичные соединения. Это может увеличить риск образования камней в почках. К тому же шпинат часто поражается листерией — бактерией, которая плохо поддаётся уничтожению при высоких температурах.
Чай.
Повторный нагрев чая увеличивает содержание танинов, из-за чего напиток становится горьким. Кроме того, "спящие" бактерии в чае могут активизироваться после разогрева.
Рис.
Если рис долго стоит при комнатной температуре, в нём начинают размножаться спорообразующие бактерии Bacillus cereus. Они устойчивы к нагреванию и могут вызывать пищевые отравления.
Диетолог рекомендует употреблять такие блюда сразу после приготовления. Если всё же планируете хранить их, важно:
Некоторые продукты, такие как шпинат, чай и рис, становятся опасными при повторном нагревании. Чтобы избежать рисков для здоровья, лучше съедать их свежими или строго соблюдать условия хранения.
Микроволно́вая печь или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
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