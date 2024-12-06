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Опасная привычка: 3 продукта, которые нельзя разогревать повторно

2:09
Еда

Какие продукты нельзя разогревать повторно? Советы диетолога

Не всякую пищу можно безопасно разогреть повторно. Диетолог Харини Бала объяснила, какие продукты не стоит нагревать снова и почему это может быть опасно для здоровья.

Микроволновка
Фото: zh.wikipedia.org by Ген, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/
Микроволновка

Чем опасно повторное разогревание?

Диетолог выделяет две главные причины:

  • Образование токсичных веществ.
  • Некоторые продукты при повторном нагревании меняют химический состав, что делает их вредными.
  • Размножение бактерий.

Патогенные микроорганизмы, такие как кишечная палочка или листерия, могут активизироваться при повторном нагревании и стать причиной пищевого отравления.

Продукты, которые нельзя разогревать:

Шпинат.
Листовая зелень содержит щавелевую кислоту, которая при повторном нагревании превращается в токсичные соединения. Это может увеличить риск образования камней в почках. К тому же шпинат часто поражается листерией — бактерией, которая плохо поддаётся уничтожению при высоких температурах.
Чай.
Повторный нагрев чая увеличивает содержание танинов, из-за чего напиток становится горьким. Кроме того, "спящие" бактерии в чае могут активизироваться после разогрева.
Рис.
Если рис долго стоит при комнатной температуре, в нём начинают размножаться спорообразующие бактерии Bacillus cereus. Они устойчивы к нагреванию и могут вызывать пищевые отравления.

Как поступить с оставшейся едой?

Диетолог рекомендует употреблять такие блюда сразу после приготовления. Если всё же планируете хранить их, важно:

  • Охладить продукты сразу после еды.
  • Хранить их в холодильнике при температуре не выше 4°C.
  • Избегать длительного хранения вне холодильника.

Итог

Некоторые продукты, такие как шпинат, чай и рис, становятся опасными при повторном нагревании. Чтобы избежать рисков для здоровья, лучше съедать их свежими или строго соблюдать условия хранения.

Уточнения

Микроволно́вая печь или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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