Опасная привычка: 3 продукта, которые нельзя разогревать повторно

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Какие продукты нельзя разогревать повторно? Советы диетолога

Не всякую пищу можно безопасно разогреть повторно. Диетолог Харини Бала объяснила, какие продукты не стоит нагревать снова и почему это может быть опасно для здоровья.

Фото: zh.wikipedia.org by Ген, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/ Микроволновка

Чем опасно повторное разогревание?

Диетолог выделяет две главные причины:

Образование токсичных веществ.

Некоторые продукты при повторном нагревании меняют химический состав, что делает их вредными.

Размножение бактерий.

Патогенные микроорганизмы, такие как кишечная палочка или листерия, могут активизироваться при повторном нагревании и стать причиной пищевого отравления.

Продукты, которые нельзя разогревать:

Шпинат.

Листовая зелень содержит щавелевую кислоту, которая при повторном нагревании превращается в токсичные соединения. Это может увеличить риск образования камней в почках. К тому же шпинат часто поражается листерией — бактерией, которая плохо поддаётся уничтожению при высоких температурах.

Чай.

Повторный нагрев чая увеличивает содержание танинов, из-за чего напиток становится горьким. Кроме того, "спящие" бактерии в чае могут активизироваться после разогрева.

Рис.

Если рис долго стоит при комнатной температуре, в нём начинают размножаться спорообразующие бактерии Bacillus cereus. Они устойчивы к нагреванию и могут вызывать пищевые отравления.

Как поступить с оставшейся едой?

Диетолог рекомендует употреблять такие блюда сразу после приготовления. Если всё же планируете хранить их, важно:

Охладить продукты сразу после еды.

Хранить их в холодильнике при температуре не выше 4°C.

Избегать длительного хранения вне холодильника.

Итог

Некоторые продукты, такие как шпинат, чай и рис, становятся опасными при повторном нагревании. Чтобы избежать рисков для здоровья, лучше съедать их свежими или строго соблюдать условия хранения.

Уточнения

Микроволно́вая печь или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.



