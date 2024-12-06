Кому нельзя есть сырую рыбу и как снизить риски

Блюда из сырой рыбы, такие как сашими, суши, севиче или строганина, считаются гастрономическим деликатесом. В ресторанах высокой кухни часто предлагают сеты с живыми устрицами, подчеркивая их изысканность. Но насколько безопасно употреблять рыбу в сыром виде? Эксперты предупреждают: даже в лучших заведениях риск отравления сохраняется.
Сырая рыба — это благоприятная среда для размножения опасных бактерий, таких как:
Употребление таких блюд может привести к пищевому отравлению, особенно если продукт был некачественным или правила его обработки нарушены.
Риск особенно высок для людей из группы повышенной уязвимости:
Эксперты рекомендуют таким категориям полностью отказаться от сырой рыбы.
Отдавайте предпочтение термически обработанным блюдам. Рыбу желательно готовить при температуре не ниже 60°C.
Проверяйте качество продукта. У рыбы не должно быть неприятного запаха или отделяемой слизи.
Избегайте пресноводной рыбы. Она чаще связана с заражением паразитами, чем морская рыба.
Представители Роскачества подчёркивают, что безопасность морепродуктов зависит от вида рыбы и соблюдения поваром всех мер санитарии. Даже морская рыба сопряжена с определёнными рисками, если игнорировать правила её разделки и хранения.
Итог
Сырая рыба — это действительно деликатес, но её употребление требует внимательного подхода. Если вы решили попробовать такие блюда, убедитесь в их свежести, качестве и соблюдении всех санитарных норм. А в случае сомнений лучше отдать предпочтение термически обработанным вариантам.
Саши́ми — блюдо национальной японской кухни. Одно из древнейших японских блюд, традиционно употребляется на праздники. Деликатес, состоящий из свежей сырой рыбы или мяса, нарезанных тонкими ломтиками и часто употребляемых с соевым соусом.
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