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Кому нельзя есть сырую рыбу и как снизить риски

2:07
Еда

Сырая рыба: деликатес или риск для здоровья?

Блюда из сырой рыбы, такие как сашими, суши, севиче или строганина, считаются гастрономическим деликатесом. В ресторанах высокой кухни часто предлагают сеты с живыми устрицами, подчеркивая их изысканность. Но насколько безопасно употреблять рыбу в сыром виде? Эксперты предупреждают: даже в лучших заведениях риск отравления сохраняется.

роллы
Фото: commons.wikimedia.org by Phengphian Laogumnerd Cuisine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Чем опасна сырая рыба?

Сырая рыба — это благоприятная среда для размножения опасных бактерий, таких как:

  • Листерия
  • Сальмонелла
  • Кишечная палочка

Употребление таких блюд может привести к пищевому отравлению, особенно если продукт был некачественным или правила его обработки нарушены.

Кому нельзя есть сырую рыбу?

Риск особенно высок для людей из группы повышенной уязвимости:

  • Беременных и кормящих женщин
  • Детей
  • Пожилых людей
  • Людей с ослабленным иммунитетом

Эксперты рекомендуют таким категориям полностью отказаться от сырой рыбы.

Как снизить риски?

Отдавайте предпочтение термически обработанным блюдам. Рыбу желательно готовить при температуре не ниже 60°C.
Проверяйте качество продукта. У рыбы не должно быть неприятного запаха или отделяемой слизи.
Избегайте пресноводной рыбы. Она чаще связана с заражением паразитами, чем морская рыба.

Что говорят эксперты?

Представители Роскачества подчёркивают, что безопасность морепродуктов зависит от вида рыбы и соблюдения поваром всех мер санитарии. Даже морская рыба сопряжена с определёнными рисками, если игнорировать правила её разделки и хранения.


Итог
Сырая рыба — это действительно деликатес, но её употребление требует внимательного подхода. Если вы решили попробовать такие блюда, убедитесь в их свежести, качестве и соблюдении всех санитарных норм. А в случае сомнений лучше отдать предпочтение термически обработанным вариантам.

Уточнения

Саши́ми — блюдо национальной японской кухни. Одно из древнейших японских блюд, традиционно употребляется на праздники. Деликатес, состоящий из свежей сырой рыбы или мяса, нарезанных тонкими ломтиками и часто употребляемых с соевым соусом.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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